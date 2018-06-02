В Бресте среди бела дня двое с топорами гонялись за людьми 16 2.06.2018, 13:51

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Пострадал очевидец.

Вчера в центре Бреста кипели нешуточные страсти. Двое неизвестных с топорами гонялись за людьми и угрожали им. Один из них, решившийся заснять опасную выходку, получил удар топором, пишет people.onliner.by.

Брестчанин шел с работы, когда мимо него на очень большой скорости пронесся парень. Он словно убегал от кого-то. Через несколько мгновений из-за угла дома показался тот, кто и был причиной побега: парень с топором в светлой полосатой футболке.

— Я предупреждаю женщину с ребенком, чтобы была аккуратнее. Тут же замечаю второго типа с топором, в темной футболке. Первый с нецензурными выражениями орал: «Ты где?!» Видимо, искал убежавшего, как и его «напарник».

Очевидец решил сразу же позвонить в милицию и сообщить, что по городу двое с топорами бегают за третьим. Тем временем эти двое прицепились к девушке в машине, а очевидцы возле нее пытались выяснить, в чем суть конфликта.

Брестчанин решил заснять происходящее на камеру. Это спровоцировало агрессию. В первый раз нашему читателю удалось убежать, преследователь с топором отстал. Во второй раз с криками «Удали видео!» они его догнали.

— У «Евроопта» я упал, они меня догнали, я кричал им, что сейчас удалю видео, и опять побежал. В этот момент меня ударили топором. Я забежал в «Беларусбанк» — и сразу к охраннику.

Все происходило во дворе этого самого банка на брестском бульваре Космонавтов. Сообщается, что мужчина в темной футболке, ударивший очевидца, был задержан милицией.

Нападавшие с топорами были задержаны сотрудниками Московского РОВД Бреста Департамента охраны МВД. У них были изъяты два топора, после чего молодых людей 1992 и 1990 годов рождения доставили в РОВД. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент задержанные находятся в Московском РОВД Бреста, с ними работают правоохранители.