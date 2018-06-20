Борис Хамайда: На рабочее место под национальным флагом выйду и завтра, и послезавтра 3 20.06.2018, 10:25

Борис Хамайда

Фото: freeregion.info

Власти занервничали из-за присутствия активиста в городе во время «Славянского базара».

Старейший витебский оппозиционер и распространитель независимой прессы Борис Хамайда был задержан сотрудниками Железнодорожного РОВД города. На него составили протокол и сказали ждать повестки - или в суд, или снова в милицию, сообщает сайт БАЖ.

Борис Хамайда был задержан в центре города, возле дома № 28 напротив амфитеатра, где он распространяет белорусские издания и символику.

В отделении ему объяснили, что Витебск готовится к «Славянскому базару». А также идет подготовка ко Дню города, который назначен на ближайшие выходные. Поэтому проводится «зачистка» от всего нежелательного, что может попасть на глаза гостям областного центра.

Борис Хамайда сказал милиционерам, что выходит на свое «рабочее место» независимо от официальных празднований. И что заново выйдет туда и завтра, и послезавтра - как выходит с конца 1980-х.

Антураж своего «рабочего места» он также изменять не собирается: как и всегда, над столиком с книгами и газетами будет раскрыт большой бело-красно-белый зонт, будут бело-красно-белые ленты и самодельное знамя-вышиванка.

Читать и подписывать протокол активист отказался. Ему сказали ждать повестки - или в милицию по уточнению, или сразу в суд. По словам Бориса Хамайды, ситуация напоминает ему нынешние события Дня Воли: 25 марта он был задержан, но через несколько часов его отпустили. Вскоре милиционеры привезли ему протокол «на уточнение» просто домой, и через две недели он был приговорен к штрафу.

К слову, штрафы Хамайда добровольно платить отказывается: деньги высчитывают из его пенсии, которая составляет около 250 рублей.