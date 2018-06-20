В Польше растет рождаемость 2 20.06.2018, 11:32

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Фото: radiopolsha.pl

Правительство считает это успехом программы «Семья 500+».

Политика правящей в Польше партии «Закон и справедливость» будет отвечать на демографические вызовы. Об этом заявила вице-премьер правительства Польши Беата Шидло, открывая конференцию «Демографические и системные условия политики трудоустройства», организованную Советом народонаселения при правительстве страны, сообщает «Радио Польша».

Беата Шидло обратила внимание на то, что программа «Семья 500+» (Rodzina 500+) не только сократила уровень бедности среди детей, но и увеличила потребление продуктов питания. Это в свою очередь положительно повлияло на экономику и привело к росту рождаемости: «В 2017 году по данным Главного статистического управления в Польше родилось на 30 тысяч детей больше, чем предполагалось. Всего же родилось 402 тысячи человек. Будем надеяться, что программа 500+ играет в этом свою роль. Но мы еще должны немного подождать, чтобы узнать, сохранится ли положительная тенденция».

Беата Шидло сообщила, что правительство обеспокоено положением женщин, воспитывающих детей. Будут создаваться возможности для их трудоустройства. Также идет работа над программами по созданию рабочих мест для нетрудоспособных граждан.

Сейчас в Польше сложилась такая тенденция, что уменьшается количество трудоспособных граждан. И в последующие годы проблема может усугубиться.