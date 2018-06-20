Беларусь может потерять 20% бюджетных доходов из-за налогового маневра Москвы 1 20.06.2018, 17:10

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Общий объем потерь может превысить $2 миллиарда.

Министерство финансов Беларуси опасается, что может потерять значительную часть доходов республиканского бюджета после завершения в России "налогового маневра" в нефтяном секторе. Общий объем потерь может превысить $2 млрд, что составляет порядка 20% доходов республиканского бюджета в условиях 2018 года, сообщает "Интерфакс".

"Мы осознаем реальные риски значительных потерь доходов бюджета, которые могут наступить в течение 3-5 предстоящих лет, и просчитываем меры по их минимизации. Наиболее масштабные из этих вызовов следующие: завершение Россией "налогового маневра" с отказом от взимания вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты.

На 2018 год платежи от экспорта нефти учтены (в бюджете Беларуси – прим.) в размере Br1,3 млрд, или 1,2% к ВВП (за 2017 год они составили Br1,8 млрд, или 1,7% к ВВП)", - сказано в статье замминистра финансов Беларуси Дмитрия Кийко, опубликованной в ведомственном журнале "Финансы, учет, аудит".

Беларусь зачисляет в республиканский бюджет все экспортные пошлины на нефть собственной добычи и полученные из российской нефти нефтепродукты. В I квартале 2018 года поступление в бюджет экспортных пошлин на нефтепродукты выросло более чем в 2 раза и составило $230 млн в эквиваленте. Объем экспортных пошлин на нефть собственной добычи превысил $40 млн. При импорте нефти из РФ пошлины не уплачиваются. Беларусь унифицирует с Россией ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

В числе "вызовов" для белорусского бюджета Д.Кийко назвал и завершение в 2019 году периода перечисления финансовых средств из России в рамках договоренностей в нефтегазовой сфере.

Как сообщалось, в Беларуси эту схему называют "перетаможкой".

Суть договоренностей заключается в перечислении в белорусский бюджет из РФ экспортных пошлин на нефть с объема 6 млн тонн в год. Этот объем представляет собой разницу между де-юре согласованным годовым объемом поставки нефти в Беларусь на уровне 24 млн тонн в 2018 и 2019 годах и фактическим импортом для переработки в объеме 18 млн тонн в год.

На этом фоне необходимо принятие внутренних компенсационных мер для обеспечения эффективности нефтепереработки, констатировал замминистра. В числе таких мер Д.Кийко назвал возможный отказ бюджета от доходов в виде акцизов на автомобильное топливо, объем которых сейчас составляет около 0,7% ВВП.

Данная мера может быть предпринята как альтернатива увеличению внутренних цен на нефтепродукты, пояснил он.

Кроме того, замминистра считает риском для бюджета программу по совершенствованию системы корпоративного управления госпредприятиями, которую планируется реализовать при консультативной поддержке ЕБРР. По его мнению, это приведет к уменьшению поступлений в бюджет в виде дивидендов от госпредприятий, так как получаемая прибыль будет рассматриваться, прежде всего, как источник развития таких предприятий.

"При материализации всех перечисленных рисков разрыв в доходах бюджета в среднесрочной перспективе может составить 3,8% к ВВП. В абсолютной сумме на сегодня это Br4,3 млрд (более $2 млрд в эквиваленте – прим.)", - подытожил замминистра.