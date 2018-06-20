Николай Статкевич: Тему Куропат снова вытащили власти 1 20.06.2018, 17:31

Николай Статкевич

БНК собирается провести 3-го июля акцию освобождения и солидарности.

3-го июля, когда в Республике Беларусь официально отмечается День Независимости, Белорусский Национальный Конгресс проведет акцию освобождения и солидарности. Она пройдет в 13 часов у станции метро "Парк Челюскинцев". О целях акции и вопросы, которые будут на ней поднятые, "Радыё Рацыя" рассказал глава БНК :

- В этом году их двa. Это солидарность, потому что опять появились политзаключенные, уголовные дела, в том числе против лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комликa.

Геннадий является председателем комиссии Совета БНК по социальным вопросам и экономике.

Он наш друг. Мы обязаны его защищать. Не говоря уже о том, что сейчас преследуются БелаПАН, ваши коллеги, "Белсат", "Хартия'97", политзаключенные сидят по тюрьмам.

Николай Статкевич считает, что тема свободной журналистики имеет большое значение, а потому ее надо поднимать и на акции 3-го июля.

Журналисты "Радыё Рацыя", "Белсат" и других преследуемых медиа, брутально задерживаются, штрафуются за незаконное изготовление продукции СМИ и получают отказы в аккредитации.

Политик предложил активистам, которые ежедневно собираются в Куропатах на защиту охранной зоны, провести вторую часть акции, запланированной на 3 июля:

- Тему Куропат снова вытащили власти. Я предложил коллегам, которые защищают охранную зону, чтобы они присоединились и сделали вторую часть нашей акции, если они сочтут это необходимым. Мы соберемся на проспекте Независимости, проведем там акцию солидарности и освобождения.

Потом возложим цветы к братской могиле советских солдат, погибших при освобождении Минска. А после будет возможность перейти через проспект и возложить цветы к кресту в парке Челюскинцев, где также проходили расстрелы.

На акции освобождения и солидарности будет поднята и тема Куропат, в которых построен ресторан, несмотря на прежнее предписание Генеральной прокуратуры о сносе здания.