Из Академии наук уволен директор Института социологии, одиозный коммунист Котляров 4 20.06.2018, 17:55

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Игорь Котляров

Фото: БелТА

Котляров занимал должность директора Института социологии НАН с 2008 года.

Директора Института социологии Национальной академии наук Игоря Котлярова уволили по решению председателя президиума НАН Владимира Гусакова, сообщает «Радыё Свабода».

Игорь Котляров был назначен директором Института социологии НАН в 2008 году. Он регулярно появлялся на государственных телеканалах в период основных политических кампаний, утверждая о широкой народной поддержке политики действующих властей.

Как сообщили корреспонденту «Свободы» Котляров освобожден от должности по статье 259 Трудового кодекса (расторжение трудового договора с руководителем организации по решению собственника организации). До 22 июня он передает дела исполняющему обязанности директора, нынешнему ученому секретарю Михаилу Артюхину.

В беседе с корреспондентом «Свабоды» Котляров назвал информацию о своей отставке «неправдой». Также отказался от комментариев Михаил Артюхин. Он сказал, что «это кадровые вопросы», о которых он пока ничего не знает.

«Он насквозь коммунистический»

Бывший министр труда, социолог Александр Соснов говорит, что Котляров был «насквозь коммунистическим».

«Он сильно переживал, что рухнула коммунистическая система, в которой он был не на последнем месте и хорошо кормился. Ему снова пришлось добиваться кормушки, и он добился. Если советскую социологию можно считать наукой, то он тогда занимался наукой. Что касается прикладной социологии, то он всячески препятствовал независимым исследовательским центрам, поливал их грязью. От него шли эти инновации, связанные с лицензиями и разрешениями на исследования. Во всяком случае, он это поддерживал», — сказал Александр Соснов.

Пять фактов про Игоря Котлярова

Котляров — член провластной Компартии Беларуси.

В 1995 году избирался депутатом Верховного Совета, который назвал источником «разброда и шатания». В 1996 году поддержал Лукашенко, стал членом Палаты представителей. С того времени по 2008 год трижды избирался «депутатом» Палаты представителей.

Во время выборов председателя Палаты представителей в 2000 году лоббировал друга Лукашенко Владимира Коноплева.

Один из экспертов, кого часто приглашали на БТ, чтобы озвучить результаты официальных социологических исследований и экзитполов о мощной народной поддержке курса государства.

Котляров время от времени критиковал негосударственные социологические структуры. Среди прочего, оспаривал результаты исследования Независимого института социально-экономических и политических исследований о падении рейтинга Александра Лукашенко.