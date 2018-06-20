Под Барановичами горит военный полигон 2 20.06.2018, 18:24

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Возгорание настолько сильное, что оно заметно даже из Слонима.

20 июня под Барановичами загорелся военный полигон, пишет euroradio.fm со ссылкой на intex-press.by. Столб дыма над пожаром стоит так высоко, что его можно видеть даже из Слонима.

Ликвидацией пожара занимается Барановичский отдел МЧС и военное лесничество.

По неофициальной информации, которую получили журналисты intex-press.by, вечером 20 июня на месте пожара собралась комиссия из различных ведомств района. Она должна оценить угрозу пожара для местного населения и окружающей среды.

Пожар пока не погашен.

Фото: Евгений Кривошеин