Под Барановичами горит военный полигон

Под Барановичами горит военный полигон2
- 20.06.2018, 18:24
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Возгорание настолько сильное, что оно заметно даже из Слонима.
20 июня под Барановичами загорелся военный полигон, пишет euroradio.fm со ссылкой на intex-press.by. Столб дыма над пожаром стоит так высоко, что его можно видеть даже из Слонима.
Ликвидацией пожара занимается Барановичский отдел МЧС и военное лесничество.
По неофициальной информации, которую получили журналисты intex-press.by, вечером 20 июня на месте пожара собралась комиссия из различных ведомств района. Она должна оценить угрозу пожара для местного населения и окружающей среды.
Пожар пока не погашен.