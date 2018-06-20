Лев Гудков: В ближайшее время ожидается спад популярности Путина 1 20.06.2018, 18:45

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Лев Гудков

Фото: RFE/RL

Социолог объяснил, как изменится уровень поддержки Путина и есть ли потенциал у российской оппозиции.

Во вторник, 19 июня, "Левада-центр" опубликовал результаты опроса о политических предпочтениях россиян, проведенного в мае 2018 года. По данным социологов, чуть больше половины россиян хотели бы, чтобы Владимир Путин остался на посту главы государства и после 2024 года, когда истечет его нынешний президентский срок. Лишь 27 процентов респондентов заявили, что не хотели бы продолжения президентства Путина. О том, как это можно объяснить, в интервью DW рассказал директор центра, социолог Лев Гудков.

- Почему вы решили сейчас, в начале четвертого президентского срока Путина, задать вопрос о том, сколько россиян хотели бы, чтобы и после 2024 года ничего не менялось?

- После электоральной кампании мы пытаемся зафиксировать динамику массовых установок по отношению к власти в целом и к Путину в частности. Поэтому совершенно логично спросить, насколько сильны те настроения, которые привели к его избранию, насколько силен мобилизационный эффект всей избирательной кампании. Он слабеет.

Если в мае-августе 2017 году голосовать за продолжение президентства Путина были готовы 66-67 процентов, то есть больше двух третей избирателей, то сегодня эта цифра опустилась до 51 процента. Возникает разрыв между одобрением Путина, его политики - его текущий рейтинг держится на уровне около 80 процентов - (и тем фактом, что. - Ред.) переизбрать его на следующий срок хотели бы только 51 процент россиян. То есть, возникает некоторая динамика спада, кончается электоральная мобилизация.

Интересно, кто хотел бы за него голосовать и через шесть лет, а кто уже сейчас - против. В большей степени за него хотели бы голосовать малообразованные, бедные люди и жители провинции - малых городов и сел, тоскующие по советской системе и социализму. Против - более образованная группа населения, в первую очередь, жители Москвы и люди среднего возраста - более обеспеченные, добившиеся большего успеха, более квалифицированные, социально компетентные и активные. Но, скорее всего, они не принимали участия в президентской кампании в марте 2018 года.

- 51 процент россиян хотели бы, чтобы Путин оставался президентом и далее: это меньше, чем на выборах. Это много или мало?

- Трудно сказать, потому что и сами выборы - довольно искусственная процедура, и их нельзя назвать демократическими. Это скорее то, что называется аккламацией - то есть организованный консенсус, мобилизация общественного мнения с использованием всех средств принуждения. Поэтому естественно, что такая ситуация массовой поддержки не может долго продолжаться. Я думаю, что в ближайшее время мы будем наблюдать некоторый спад его (Путина - Ред.) популярности, связанный и с объявленными пенсионными реформами, и с хроническим снижением уровня жизни.

- 27 процентов выступают против продолжения президентства Путина. Как вы считаете, это можно считать протестным потенциалом? Или же это просто желание сменяемости власти?

- Потенциально это противники Путина. Но они сейчас деморализованы, не организованны и не выражают свою позицию иначе, кроме как некоторым брюзжанием в социальных сетях. Потенциал политической, общественной организации очень низкий. Отчасти это следствие репрессий против оппозиции и гражданского общества, отчасти - утрата уверенности в возможности что-то изменить в этом авторитарном режиме.

- Согласно результатам вашего опроса, россияне скорее ожидают от Путина нормализации отношений России с Западом (54 процента), чем роста уровня жизни (45 процентов). Чем вы это объясняете?

- Это очень характерный разрыв между оценками, основанными на собственном опыте, и оценками действий политиков в сферах, которые не подчиняются повседневному опыту. Исходя из повседневного опыта, из обычных отношений с властью, люди знают, что государство их обманет и все декларации, обещания, программы, о которых объявлял Путин, не будут выполнены. В то же время их очень пугает продолжение или даже обострение конфронтации с Западом, и эти 54 процента - это, скорее, надежды на предстоящее улучшение, чем более или менее реалистические оценки предстоящих действий руководства страны.

- Приведет ли повышение пенсионного возраста к падению популярности Путина? Проводили ли вы на этот счет опрос?

- В ближайшее время мы запустим опрос и получим данные. Я думаю, что реакция будет негативной, но ее степень и интенсивность сейчас очень трудно оценить.