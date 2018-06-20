Верховная рада поддержала переименование двух областей Украины 20.06.2018, 19:15

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В рамках декоммунизации будут переименованы Днепропетровская и Кировоградская области.

Комитет Верховной рады Украины поддержал предложение переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области в рамках кампании по декоммунизации. Об этом сообщила пресс-служба украинского Института национальной памяти.

«Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславськую, а Кировоградскую в Крапивницкую», — приводятся слова главы института Владимира Вятровича.

В мае 2015 года в Украине был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов». В 2016 году в рамках исполнения этого закона было демонтировано 2389 памятников. Глава Института национальной памяти сообщал, что были переименованы 32 города и 955 прочих населенных пунктов, а также 52 тыс. улиц, носивших имена партийных и государственных деятелей времен СССР.

В мае 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране в рамках программы декоммунизации снесено 1,5 тыс. памятников Ленину.