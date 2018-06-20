Кризис уничтожил 20% среднего класса в России 2 20.06.2018, 19:31

Самая продолжительная за 20 лет рецессия в российской экономике больно ударила по среднему классу.

Самая продолжительная за 20 лет рецессия в российской экономике уничтожила 20% среднего класса и превратила сбережения в роскошь, недоступную подавляющему большинству, передает finanz.ru.

На май 2018 года к среднему классу - то есть людям, которые без труда могут приобретать не только одежду и продукты, но и товары длительного пользования, - себя относили лишь 19% россиян. До начала кризиса таких было 24%, а нынешняя доля - минимальная за 5 лет, следует из данных опроса НАФИ.

На деле средний класс еще меньше: требуется зарплата не меньше 60 тысяч рублей в среднем по регионам и не менее 120 тысяч в Москве, подсчитали аналитики АКРА.

По данным Росстата, в целом по стране 60-тысячную планку ежемесячного дохода преодолевают лишь 8,5% населения.

Две трети (61%) живут на сумму, не превышающую 27 тысяч рублей в месяц 42,1% получают меньше 19 тысяч рублей, каждый четвертый - меньше 15 тысяч, а каждый седьмой находится за чертой бедности, прочерченной на уровне 10 тысяч рублей в месяц.

Новой чертой, разделяющей имущих и неимущих, становится возможность сберегать, говорит руководитель отдела изучения уровня жизни Левада-центра Марина Красильникова.

По данным ВЦИОМа, лишь треть населения имеет какие-либо накопления, а у подавляющего большинства (63%) сбережений нет в принципе.

Несмотря на то, что согласно опросам, половина россиян хотели бы сберегать, по итогам первого квартала доля доходов, направленных на сбережения, оказалась минимальной с 2000 года - 6% против 7,6% год назад.

"Люди понимают, что сберегать - это хорошо, но ресурсов у них для этого недостаточно, - говорит Красильникова. - Доходы идут на потребление, которое очень долго откладывалось на будущее".

Копить могут лишь уже богатые по российским меркам люди, тогда как владельцы скромных накоплений усиленно их проедают, следует из статистики АСВ.

Так, банковские депозиты на сумму меньше 100 тысяч рублей за первый квартал сократились на 10%. Депозиты от 100 тысяч до миллиона не изменились. Растут - со скоростью от 2 до 2,4% за квартал - лишь те вклады, на которых находится больше миллиона рублей.

Совокупное состояние долларовых миллионеров в России - людей с активами на сумму от 64 млн рублей - на начало 2018 года достигло исторического рекорда в 1,081 трлн долларов. Из этой суммы почти половина, или 485 млрд долларов, принадлежит 200 богатейшим гражданам. За год их состояние выросло на 25 млрд долларов, или 1,5 триллиона рублей.

Хотя, согласно Росстату, к выборам 2018 года работникам бюджетной сферы экстренно подняли зарплаты, чтобы отчитаться о выполнении майских указов Владимира Путина 2012 года, на положение людей это мало повлияло.

"Те, кто ужался и забирал из сбережений, чтобы прожить эти годы, похоже и сейчас не может начать сберегать", - констатирует заместитель директора Центра развития Высшей школы экономики Светлана Мисихина.