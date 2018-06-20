Трамп пообещал подписать указ для отмены разделения семей мигрантов 20.06.2018, 20:21

Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

CNN пишет, что влияние на решение Трампа могла оказать его жена Мелания.

Президент США Дональд Трамп пообещал подписать указ, который решит проблему разделения семей нелегальных мигрантов на границе, передает «Медуза».

«Мы хотим безопасности для своей страны. <…> В то же время мы испытываем сострадание и хотим, чтобы семьи не разделялись. Скоро я подпишу что-то для этого», — заявил Трамп.

По данным Associated Press, черновик президентского указа подготовила министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

CNN пишет, что влияние на решение Трампа могла оказать его жена Мелания, которая несколько раз лично говорила с ним о необходимости не разделять семьи.

Американские пограничники разделяют взрослых и детей из семей нелегальных мигрантов, прибывших в США. Это связано с политикой «нулевой терпимости», которая предписывает задерживать нарушителей миграционного законодательства; как следствие, детей задержанных отправляют в центры содержания для несовершеннолетних.

Как выяснили журналисты, с 5 мая по 9 июня на границе с Мексикой более 2300 детей были разделены от родителей. В СМИ появлялись аудиозаписи, на которых дети плачут и просят вернуть их к родственникам.

Дональд Трамп и представители его администрации защищали эту практику, объясняя ее требованиями законодательства и необходимостью преследовать нарушителей по всей строгости закона.