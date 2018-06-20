Как помилованные Лукашенко чиновники сбегают из колхозов 2 20.06.2018, 20:31

1,552

Фото: pexels.com

Три истории преступления, наказания и успеха.

Недавно КГБ задержал нескольких чиновников из Министерства здравоохранения. В соцсетях начали шутить, что в Беларуси срочно понадобились новые председатели колхозов — вот Комитет государственной безопасности и занялся их заготовкой, пишет euroradio.fm.

В каждой хорошей шутке есть доля правды: в 2016-м помилованных Александром Лукашенко чиновников действительно "распределили" на руководящие должности в колхозы и на заводы. Но надолго ли высланные в глубинку чиновники задерживаются на местах "распределения"? Расскажем вам три истории преступления, наказания и успеха.

История успеха №1: Виктор Ходосевич

Из колхоза "Липовка" — в директора торгового центра в Бобруйске.

Виктор Ходосевич — бывший директор Бобруйского мясокомбината. Это не первый руководитель предприятия, которого осудили за коррупцию. Его предшественник, Андрей Исайченко, также был осуждён: на шесть лет с конфискацией имущества.

Ходасевича задержали через полтора месяца после того, как он возглавил мясокомбинат (до этого он два года работал там главным инженером). В мае 2015 года он был осуждён на два года лишения свободы. Но уже в феврале 2016 года возглавил колхоз "Липовка" в Хотимском районе (Могилёвская область).

Однако, как сообщили Еврорадио, директором "Липовки" Виктор Ходосевич пробыл... всего около года.

"Виктор Ходосевич больше не директор предприятия. Он уволился где-то после года работы и уехал", — рассказывает управляющий "Липовкой" Николай Кокотов.

Сам Виктор Ходосевич рассказал, что в настоящее время он работает на родине — в Бобруйске:

"Работаю дома, в Бобруйске, директором торгового центра "Спектр". Уехал из Липовки, потому что закончился трудовой договор".

Какие результаты принесла работа Виктора Ходосевича в Липовке? Уже в феврале 2017 года Могилёвский экономический суд начинает дело о банкротстве колхоза. В декабре 2017 года начинается процесс санации, то есть реорганизации, реформирования и финансовой поддержки предприятия.

"Банкротство началось с того, что наше финансовое положение не позволяло выплачивать долговые обязательства. Сейчас "Липовка" в состоянии санации. У нас есть бизнес-план, и к 2020 году мы должны выйти на безубыточную работу", — добавляет управляющий "Липовкой" Николай Кокотов.

История успеха №2: Александр Архипов

Осуждён на шесть лет лишения свободы. Полтора года провёл за решёткой, ещё полтора — в убыточным колхозе.

Александр Архипов — бывший заместитель генпрокурора Беларуси. Он был осуждён в 2014 году на шесть лет лишения свободы за получение взятки и превышение должностных полномочий. Однако вскоре Александр Лукашенко помиловал Архипова. А в январе 2016 года бывший силовик был назначен директором убыточного сельхозпредприятия "Петровичи" под Смолевичами. Кстати, предыдущий директор Василий Патыло, как говорят местные жители, "был пойман на взятке и пошёл на нары".

Но бывший заместитель генпрокурора недолго проработал в колхозе. Уже в мае 2018 года он покинул свой пост. Возможно, причиной увольнения стало то, что колхоз так и не достиг нужных показателей по темпу роста производства — об этом рапортуют местные газеты.

Сейчас обязанности директора в РСУП "Петровичи" исполняет Александр Корольчук, который всё время в разъездах. А что Архипов? Наверное, вскоре всплывёт на руководящей должности в очередном учреждении.

История успеха №3: Владимир Булай

"Он уволился. Может, и по собственному желанию".

Как не упомянуть историю председателя Чашникского райисполкома Владимира Булая! В начале сентября 2015 года уголовное дело о коррупции против него возбудила Генеральная прокуратура.

Чиновник был задержан, а его действия квалифицировались как злоупотребление должностными полномочиями. И грозило ему от трёх до десяти лет. Однако это не помешало ему в январе 2016 году стать директором ОАО "Кленовичи" в Крупском районе.

Как и все другие помилованные, он недолго пробыл в этой должности и уволился в начале 2018 года. Нынешний директор хозяйства Александр Свиридов подтверждает это:

"Он уволился. Может, и по собственному желанию. Не знаю. Я не считаю нужным обсуждать личную жизнь другого человека и его работу в Кленовичах".

Совпадение ли, что в начале 2018 года на трёх фермах ОАО "Кленовичи" была обнаружена криминальная схема: бригадиры заставляли подчинённых получать зарплату молоком. С января по сентябрь 2017 года на пострадавших было записано от 20 до 350 литров, а один из руководителей по документам "продал" своей подчинённой более 1300 литров молока.

Новые помилованные — в новые колхозы

На днях стало известно, что глава Солигорского района Александр Римашевский, был назначен на должность директора ОАО "Радостовский". В декабре 2017 года его признали виновным в получении взятки, приговорили к восьми годам колонии усиленного режима и взыскали 28561 рубль. Но в неволе он пробыл недолго: уже в июне 2018 года Римашевский оказывается помилованным.

В приёмной ОАО "Радостовский" рассказали, что Римашевский находится в постоянных рабочих поездках и поэтому не может дать комментарий.

С 1999 года до настоящего момента предприятием руководил Леонид Король. Как стало известно Еврорадио, он недавно покинул свой пост, написав заявление об уходе, и был уволен "по согласию сторон". При этом он остаётся членом Радостовского сельсовета, состав которого сформировался на выборах в феврале 2018 года.

Долгое время ОАО "Радостовский" не демонстрировало больших доходов, но в 2017 году ситуация улучшилась: чистая прибыль предприятия выросла до 168 тысяч рублей. Что будет с предприятием дальше, зависит от Александра Римашевского.

Известно, что бывший глава Ленинского района Минска Валерий Кулеш также обратился к Лукашенко с просьбой о помиловании. Но пока неясно, будет ли он "распределён" в колхоз.

Полный список помилованных чиновников-коррупционеров нигде не опубликован. В администрации диктатора считают, что списки помилованных бывших чиновников и топ-менеджеров, назначенных на руководящие должности, это служебная тайна.