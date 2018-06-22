Комиссары в пыльных шлемах 9 Ирина Халип

22.06.2018, 9:14

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ИРИНА ХАЛИП

Здесь у нас планетарный центр технологий и демократии, сконцентрированный в «одном окне».

Я, наверное, что-то пропустила? Политзаключенные вышли из тюрем, Хартия разблокирована и стала стартовой страницей во всех государственных учреждениях, убийцы Захаренко, Гончара, Завадского арестованы и ждут суда, «дело профсоюзов» прекращено, страховой стаж отменен, тунеядские декреты во всех вариантах сожжены прямо в архивах, а за употребление словосочетания «не занятые в экономике граждане» следует расстрел… То есть нет, не расстрел, потому что смертная казнь тоже отменена.

Так, что ли? А иначе ничем не объяснить второй за последние полгода визит комиссара ЕС по европейской политике соседства Йоханнеса Хана в Минск. Вспомните его первый визит – 30 января, спустя шесть дней после начала официальной блокировки Charter97.org. Ни слова об уничтожении самого популярного независимого сайта, ни слова о политзаключенных, ни слова о подследственных Федыниче и Комлике. Зато – обоюдоприятные диалоги и торжественное обещание Макея вот-вот закончить переговоры об упрощении визового режима, чтобы дорогие сограждане платили не 60 евро за визу, а 35, как россияне. Макей тогда еще добавил с гордостью: белорусы лидируют по количеству выдаваемых им шенгенских виз. Непонятно, правда, в каком забеге белорусы лидируют, если для Украины, Молдовы и Грузии давно уже отменен визовый режим, а азербайджанцы предпочитают ездить в Стамбул и Дубай, а вовсе не в Вильнюс и Белосток. Так что на этой дистанции Беларусь соревнуется только сама с собой, вот и лидирует.

Прошло полгода. И вот Йоханнес Хан снова в гостях у Лукашенко и Макея, а визы для белорусов со дня на день будут стоить не 60, а 80 евро. Очень плодотворное сотрудничество получается, правда? Есть чем гордиться обеим сторонам этого диалога. Впрочем, 80 евро за шенгенскую визу – это не единственное наше достижение. За полгода в Беларуси расстреляли трех человек. Дело профсоюзов передали в суд с лихо состряпанным обвинительным заключением. Придумали новую редакцию тунеядского декрета и приступили к созданию соответствующих комиссий. Задержали и избили десятки минчан 25 марта на площади Якуба Коласа. Продолжали преследовать независимых журналистов. Затыкали все интернет-лазейки, через которые пытались просочиться читатели «Хартии». Избивали в ШИЗО Михаила Жемчужного. Нормально, в общем, жили – как обычно, как привыкли.

Так что самое время насладиться продолжением сотрудничества, и не беда, что в конце апреля Йоханнес Хан в письме заверял Наталью Радину, будто отношения между Беларусью и Евросоюзом будут зависеть от реальных шагов белорусского режима по соблюдению прав человека. В конце концов, кулуарное обсуждение обхода российских продуктовых санкций и защита европейских производителей важнее. Не зря же Лукашенко несколько раз повторил, что Беларусь открыта для ЕС как транзитное окно и что торгово-экономические отношения – это главное в диалоге.

На этот раз, между прочим, комиссар Хан приехал даже не один, а с другим комиссаром - Марией Габриэль, комиссаром по цифровой экономике. Ну, ясное дело, мы же, говорят, столица мировой цифровой экономики. У нас можно, к примеру, летом найти гостиницу, в которой еще не отключили горячую воду, и поселить туда дорогих гостей. У нас можно иногда в поликлинику дозвониться и талончик взять, не потратив на это полдня (редко, но, говорят, бывает). У нас скоро из ШИЗО выйдет Жемчужный и пойдет на «промку» айфоны лобзиком выпиливать. Так что товарищи комиссары приехали по адресу, все правильно – здесь у нас планетарный центр технологий и демократии, сконцентрированный в «одном окне».

И стоит ли удивляться тому, что аккурат в конце мая после встречи Владимира Макея и Федерики Могерини Евросоюз запустил непонятного толка коммуникационную кампанию «Вместе изменяем жизнь к лучшему» - о том, как ЕС и Беларусь вместе шагают к светлому будущему. Очень вовремя, полностью поддерживаю. Давайте действительно вместе отрицать законы, блокировать сайты, сажать активистов, преследовать журналистов, драть деньги с безработных, отбирать детей за долги по «коммуналке», уничтожать профсоюзы, издеваться над политзаключенными в тюрьмах. Вместе веселее, а уж если рядом настоящие комиссары, все получится быстро и ловко.

Ирина Халип, специально для Сharter97.org