Брестчане намерены провести шесть пикетов против аккумуляторного завода 22.06.2018, 19:48

В Мингорисполком поданы заявки на пикеты против строительства аккумуляторного завода под Брестом.

В Минский горисполком 22 июня направлены заявки на проведение шести пикетов против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Заявителями выступила группа жителей Бреста и Брестского района, передает tut.by со ссылкой на БелаПАН.

Три пикета намечаются на площадке у здания Администрации президента на улице Карла Маркса, еще три — у Дома правительства на площади Независимости, сообщил один из заявителей акций Дмитрий Бекалюк.

Количество участников в каждой трехчасовой акции — семь человек.

Цель пикетов — выражение протеста против строительства завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «АйПауэр» вблизи Бреста и ряда населенных пунктов Брестского района, информирование о нарушениях, допущенных уже существующими предприятиями группы компаний «1АК».

«Мы хотим обратить внимание на этот проблемный завод высшие органы государственной власти. Нам кажется, что брестские чиновники пытаются замять недовольство людей против этого опасного производства», — сказал Бекалюк.

Он отметил, что ранее активисты подавали заявки на проведение в Бресте ряда акций против строительства аккумуляторного завода. Брестский горисполком санкционировал только одну: 29 апреля митинг «Брестчанки против свинца» на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, на который собралось около двух тысяч человек.

Местная власть запретила все заявленные акции в центре Бреста. Основанием для запрета стало то, что в соответствии с решением горисполкома на заявленных площадках не допускается проведение массовых мероприятий. По аналогичной причине Брестский райисполком не разрешил проведение пикетов под лозунгом «Заводу тут не место» рядом со строительной площадкой аккумуляторного завода.

Аккумуляторный завод на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» строит ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Почти 37 тыс. подписей против строительства завода были переданы в Администрацию президента в феврале. Однако правительственная комиссия не выявила нарушений в реализации проекта по строительству завода. 17 мая на этот ответ была направлена соответствующая жалоба на имя Александра Лукашенко.

Кроме того, 11 мая на имя Лукашенко было направлено обращение жителей Бреста и Брестского района с просьбой освободить от должности председателей брестских облисполкома, горисполкома и райисполкома в связи с утратой доверия. Под этим документом подписались 3 226 человек.

С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода. Они стоят группами, общаются, обсуждают новости, связанные со строительством предприятия, кормят голубей.