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В Польше с 1 октября можно будет ездить без водительских прав

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  • 25.06.2018, 13:46
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Работа над новой системой велась несколько лет.

С 1 октября 2018 года водители в Польше смогут не брать с собой водительские права и документы на машину. Все эти данные будут занесены в электронный каталог, и при проверке документов сотрудники дорожной полиции смогут сразу получить доступ к этой информации через специальные девайсы. Водителей будут идентифицировать по гражданским документам, а машины – по номеру, пишет сайт euro-pulse.ru.

Работа над новой системой ведется уже несколько лет. Главная задача специалистов – обеспечить безопасность данных водителей и привести систему в соответствие с новыми правилами ЕС защиты персональных данных (GDPR).


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