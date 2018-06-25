Егор Шарангович: Забавно, что я приглянулся именно «Нью-Джерси» 25.06.2018, 13:25

Егор Шарангович

Белорусский нападающий поделился эмоциями от драфта НХЛ-2018.

Егор Шарангович в интервью официальному сайту минского "Динамо" рассказал о драфте НХЛ, на котором был выбран "Нью-Джерси" под общим 141-м номером:

- Я очень-очень рад. До сих пор эмоции перехлестывают! Знаете, мечта осуществилась! С детства смотрел обзоры НХЛ и очень хотел попасть на драфт.

- Следил за событием онлайн?

- Да, смотрел трансляцию с третьего раунда. Предполагали, что выше меня вряд ли выберут. Сам был в Минске, но мои агенты находились в Далласе, поэтому поддерживал с ними связь. Когда увидел свою фамилию, то, конечно, почувствовал эйфорию!

- Было много поздравлений?

- Сразу созвонились с агентами, которым я очень благодарен за работу. Потом пообщался с родителями – они сейчас на даче. Родственники, друзья, болельщики «Динамо»… Из клуба тоже поздравляли, в том числе и бывшие партнеры. Например, не ожидал, что напишет Энрот. Все-таки мы с Юнасом немного контактировали по ходу сезона в отличие от того же Хаудена или Гавруса, которые также нашли теплые слова. Очень приятно и спасибо всем!

- Отмечать будешь?

- Может, посидим немного в семейном кругу.

- Вслед за тобой задрафтовали и Владислава Еременко.

- Очень рад за Влада. Общались перед драфтом и поздравили друг друга сразу после события!

- Почему не поехал в Даллас?

- Не было гарантий, что меня выберут. Решил не рисковать и остаться дома.

- Были какие-то предпочтения касательно клуба?

- Честно, совсем нет. В НХЛ нет слабых команд. Там огромная конкуренция, поэтому попасть на драфт — уже престижно. Конечно, любому хочется получить более высокий номер, но моих ровесников в основном выбирали два года назад. Да и статистика в прошлом сезоне могла быть получше.

- Что знаешь о "Нью-Джерси"?

- В курсе, что это титулованный клуб с богатой историей. Знаком с Егором Яковлевым, который будет играть за "Дэвилз" в следующем сезоне. Плюс недавно в минском кэмпе тренировался с Ярославом Дыбленко. Он играл за фарм-клуб "дьяволов" и сказал, что даже в АХЛ хороший хоккей. Забавно, что я приглянулся именно "Нью-Джерси".