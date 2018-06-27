Как в Беларуси изменились цены после деноминации 27.06.2018, 18:23

Цены выросли, а мы все еще переводим деньги в миллионы.

Два года назад, 1 июля 2016 года, в Беларуси случилась деноминация. Журналисты хорошо помнят тот день. С самого утра мы побежали к банкоматам и обменникам, чтобы первыми подержать в руках монеты и новые банкноты. Потом еще с полгода все мы избавлялись от старых денег. Сейчас старые купюры можно обменять на новые только в банках, пишет kp.by.

Пакетики, груши, замороженные овощи - что еще неприлично подорожало?

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

По данным Белстата, в 2017 году в Беларуси была рекордно низкая инфляция 4,6%. В 2018-м в годовом выражении цены пока выросли только на 2,4%, и если так дальше пойдет, нас снова ожидает рекордно низкая инфляция.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Но мы все ходим в магазины и видим, что то, что раньше стоило 8 тысяч, сейчас не стоит 80 копеек. Мы взяли чек на продукты, купленные в одном из минских сетевых супермаркетов в июне 2016 года, за месяц до деноминации, и сравнили цены с нынешними, июня 2018-го. Не скроем, некоторые позиции удивили. Например, консервированный горошек подорожал на 102%, а кукуруза - на 67%. Больше всего подорожали замороженная цветная капуста и груши - на 123% и 136% соответственно. Подешевели лишь два товара: бальзам для волос (на 8%) и пятновыводитель (на 26%).

Многие обращают внимание на то, что пакетики в магазинах сейчас стоят по 30 копеек. Мол, раньше же они 3 тысячи рублей не стоили - как так? Для объективности, мы сравнили пакетики в разных минских магазинах. Стоят они по 11 - 30 копеек за штуку. Достаточно большая разбежка. А в 2016 году за один полиэтиленовый пакет в супермаркете просили 1000 - 1700 рублей. То есть 10 - 17 копеек на нынешние деньги. То есть пакетики действительно подорожали. Но не везде.

Как изменились цены за два года

Эксперт: «Кому-то и 5 лет нужно будет, чтобы привыкнуть»

Официальная статистика говорит, что цены за два года поднялись немного. Наше сравнение показало большое увеличение. Виновата ли деноминация?

- Я бы не стала утверждать, что из-за деноминации цены поднялись. Хотя отдельные позиции это наверняка затронуло, - говорит финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелеТрейдБел») Жанна Кулакова. - По моим ощущениям, подорожали мелочи. Вот сейчас пакет в магазине стоит 30 копеек. Вроде ерунда, но, мне кажется, не стоил он раньше 3 тысячи рублей. То есть очень дешевые вещи после деноминации подорожали, хотя это рассуждения потребителя, по официальной статистике мы видим невысокую инфляцию. Еще надо понимать, что для каждой отдельно взятой семьи инфляция будет своя. Но роль деноминации здесь не стоит преувеличивать.

- Нацбанк говорит, что деноминация - это технический процесс, просто отбросили четыре ноля. Но я слышу, как люди разных возрастов все еще переводят новые деньги в старые, в те самые миллионы. А ведь два года прошло! Сколько нужно времени, чтобы привыкнуть к новым деньгам?

- Людей, которые считают миллионами, я видела даже среди 30-летних, хотя считается, что старшее поколение более консервативно. А кто-то перестроился уже через полгода. Думаю, это индивидуально. Может, еще через год все будут считать только в новых деньгах, а может, кому-то и пять лет потребуется. Не удивлюсь, что кто-то до сих пор и советские рубли вспоминает.

- Что хорошего и плохого дала нам деноминация с экономической точки зрения?

- С экономической точки зрения она не должна была ничего давать. Это, как вы правильно сказали, чисто технический момент. Деноминация не должна влиять ни на цены, ни на другие аспекты экономики. Эффекты от деноминации - в первую очередь в удобстве. Появились купюры более крупного номинала - стало проще оперировать наличными деньгами. Легче переводить во всем понятные доллары, особенно когда говорим про очень дорогие вещи, например квартиры, машины. Делишь на 2, и все понятно.

Когда Нацбанк объявил, что в оборот вводятся монеты, многие говорили, мол, через полгода с нашей инфляцией монеты исчезнут. Но и через два года не исчезли! Подобные высказывания можно отнести к опасениям, которые не сбылись. По мнению эксперта, монеты могли исчезнуть, если бы на финансовом рынке страны проводилась такая же политика, как 5-10 лет назад.

- Поскольку политика Нацбанка радикальным образом изменилась, монеты будут жить еще долго. Хотя к ним, наверное, еще не все привыкли, все же бумажками пользоваться удобнее, - говорит Жанна Кулакова. - Мне кажется, что после деноминации мы стали больше доверять национальной валюте. Смотрите: курс, за исключением некоторых колебаний, стабильный. Как было 20 тысяч за доллар, так и осталось 2 рубля, для белорусов это важно. Да и, по статистике, сбережения в белорусских рублях увеличиваются, а в валюте уменьшаются. Мне кажется, на уровне подсознания многим может быть проще поверить в новый белорусский рубль, чем в старый.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Покупатели: «Монеты высыпаются, а в копилку бросаю 2 рубля вместо 5 тысяч»

Два года прошло, но все равно слышишь «ой, два рубля уличным музыкантам бросила, а это ж 20 тысяч на старые!». Так привыкли мы или нет? «Комсомолка» собрала неудобства, с которыми до сих пор сталкивают белорусы при расчете новыми деньгами.

- Нет ощущения, что трачу большие суммы. В копилку вместо прежних 5 тысяч стал бросать 2 рубля, и не скажу, что особенно замечаю эту трату.

- 50 тысяч старыми и 5 рублей ощущаются по-разному. С пятеркой расстаюсь легко, а вот 50 тысячами так не разбрасывалась.

- Копейки выпадают из карманов. Не могу оценить сумму, пока не переведу в старые деньги.

- Так бесили монеты, что перешла на безналичные платежи. Держу в кошельке максимум 5 рублей.

- Деноминация - это лучшее, что с нами случалось за последнее время! Обожаю монеты и новые деньги. И уже не понимаю, сколько это в старых. Когда кто-то упоминает сумму в старых деньгах, я не могу понять, сколько это, пока не переведу в новые. Привыкла к отсутствию нолей.

- Ощущение, что нас всех обманули. Ну, подумаешь, два рубля? Или пять. А это же деньжищи! Вот так и перевожу до сих пор большие суммы в миллионы, умиляя окружающих. Зато для меня все встает на свои места. Перевожу и порой задумываюсь: неужели до деноминации мороженое стоило 17 тысяч?

Где можно обменять старые деньги на новые?

До 31 декабря 2019 года - во всех кассах Нацбанка, а также всех банках и небанковских кредитно-финансовых организациях.

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года - только в кассах Нацбанка.

С 1 января 2022 года старые деньги станут недействительными.