В Бресте озвучили шокирующие результаты анализов почвы на свинец 4 29.06.2018, 12:49

2,680

Активисты собираются с исками обращаться в суд против владельца аккумуляторного завода.

В Бресте на пресс-конференции были озвучены результаты экспертизы анализов почвы в зоне километра и полутора километра от аккумуляторного завода в Белоозерске, от полигона с отходами в Зеленом Бару и местах хранения отходов в Бресте, передает «Радыё Рацыя». Анализы шокируют.

Если в Белоозерске количество свинца в почве превышает в 3 и 6 раз, то в Зеленом Боре в 10 и 13 раз. Это экологическая катастрофа, говорит член инициативной группы сопротивления аккумуляторных завода в Бресте Моисей Малько:

- В поселке Зеленый Бор Ивацевичского района исследования показали, что содержание свинца в поверхностных слоях почвы от 0 до 20 см составляет 320 и 413 миллиграмм на килограмм почве, что превышает установленные нормы в 10 и 13 раз. И такие отходы в экспериментальном порядке использовались для получения битумно-кровельных материалов в качестве компонента. Это ужас.

Результаты анализов будут представлены в различные государственные органы. Активисты сопротивления надеются, что чиновники наконец поймут трагедию, которую несет это производство и ее уголовную сущность. Члены инициативной группы собираются с исками обращаться в суд против владельца завода.