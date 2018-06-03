Израиль нанес ответные ракетные удары по сектору Газа 3.06.2018, 8:52

Целью ВВС Израиля стали военные объекты группировки ХАМАС.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ответные ракетные удары по военным объектам радикального палестинского движения ХАМАС в районе сектора Газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильской армии (ЦАХАЛ) в Twitter.

Целями были десять объектов ХАМАС, два из них используются для производства и хранения боеприпасов, отметили в пресс-службе.

Moments ago, IAF fighter jets targeted 10 terror sites in three military compounds belonging to the Hamas terror organization in the Gaza Strip. Among the targets were two Hamas munition manufacturing and storage sites & a military compound — IDF (@IDFSpokesperson) 2 июня 2018 г.

Вечером 2 июня в населенных пунктах Израиля на границе с сектором Газа сработала сирена, предупреждающая о ракетно-минометном обстреле. Спустя некоторое время система противоракетной обороны Израиля "Железный купол" перехватила одну ракету, запущенную с территории Палестины. Вторая, вероятно, упала на территории сектора Газа.

Противостояние между Израилем и ХАМАС обострилось после переноса в Иерусалим посольства США. 14 мая в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа погибли 50 членов палестинской группировки.