«Неделя в лесу - велосипед, месяц - диван и «стенка» 30.06.2018, 16:32

Как жители Полесья выживают на чернике и лисичках.

Черничный сезон длится не более месяца. Для сельчан-полешуков это время - единственная за год возможность хорошо заработать, передает «Радыё Свабода».

«Люди сезон ждут как Бога», - говорит приемщик ягод и грибов Людмила Зимина. Взрослые идут в лес, чтобы заработать на хлеб, вернуть долги, приобрести дрова на зиму. Молодежь «меняет» чернику на смартфоны. Дети - на одежду и велосипеды, помогают родителям. За день на ягодах можно заработать от 20 до 80 рублей.

Фото: svaboda.org

«100 рублей зарабатывают иногда за месяц доярки. Поэтому в это время все в лесу», - говорят сельчане. Чемпион по сбору ягод заработал однажды за день 150 рублей. Журналисты наблюдали за сбором и приемкой черники в деревне Птичь Петриковского района.

Сдавать ягоды - не дополнительный заработок, а основной

Ягоды на пути от леса до заводской морозилки или цеха по производству варенья проходят минимум через пять рук. «Продовольственная цепочка» выглядит так: сборщики - приемщики - скупщики - предприниматели - завод или на экспорт.

Фото: svaboda.org

Только на одной улице в деревне Птичь - пять ягодно-грибных «точек». Людмила Зимина принимает ягоды у односельчан около двадцати лет. Чернику в ее забирает скупщик из Любани. С одного килограмма ягод женщина имеет 20 копеек. Ее пенсия - около 200 рублей.

В этот сезон Людмила работает на ягодах, чтобы купить себе дрова на зиму. Иногда и сама, и взрослый сын ходят за ягодами. Иначе не выжить. Работы с хорошим заработком в Птичи нет. Многие мужчины ездят на Москву.

«У людей безнадежность - нет работы. Бедные... Не знают куда деться. У семей деньги быстро расходятся. Надо хлеб купить, за коммунальные отдать деньги, за кредиты, детей в школу собрать. Собирать и сдавать ягоды - не дополнительный заработок, а пожалуй основной», - говорит приемщик.

Фото: svaboda.org

В этом году ягод в лесу немного. Виноваты засуха и массовые вырубки из-за короеда. За день сельчанин собирает в среднем 8-12 килограмм, семьей можно набрать 20-30 килограмм. Первые ягоды принимали по 2 рубля, самая высокая цена была 4.30, сейчас берут по 3.50-3.60.

В лесу были выскочили лисички. Их принимали в Птичи по 5.50. Некоторые сумели за день по 20 килограмм набрать. Сейчас грибов нет из-за той же засухи. Прошел дождь - но надежды сельчан пока не сбылись, грибы не пошли.

«Ездил сегодня человек в лес - нигде лисичек не высыпало. Не знаю, что с нашим лесом стало. Наносят вред ему, говорят - короед напал. А дубы, а березы? Там же после рубок ничего не растет - ни ягода, ни гриб. Деревья срубили, выкорчевали, но не до конца - корни торчат в небо, страшно смотреть», - сетует Людмила.

Фото: svaboda.org

Ее односельчанин Сергей зимой работает кочегаром. Летом работы нет, вынужден питаться из леса.

«И от коммунизма не отрекаются, не могут оторваться, и кажется, не капитализм. Только почему тогда река наша Припять стала панской? Как можно природу взять в аренду, реку выкупить и от местных брать деньги за рыбалку? Глупее не бывает», - удивляется сельчанин.

За день в лесу он собирает немного - по 6 килограмм. Зарабатывает 20 рублей. Это деньги на «хлеб насущный» и коммунальные.

Неделя в лесу - велосипед. Месяц - диван и «стенка»

Фото: svaboda.org

У Веры Домнич - шесть детей и восемь внуков. В лес сама женщина не ходит - не имеет времени, работает дояркой, без выходных. Дети взрослые - пять дочерей и один сын.

Ирина, одна из дочерей, живет вместе с мужем и сыном в родительском доме. Молодая семья мечтает об отдельном жилье, поэтому она ходит в лес, чтобы насобирать денег на дом. Стабильно собирает по два ведра черники. Женщина в декретном отпуске, муж в колхозе зарабатывает мало.

Вторая дочь Валентина живет в другой деревне. Приехала к родителям на неделю, чтобы ходить в ягоды. За это время набрала черники на 200 рублей - приобрела своему 4-летнему сыну велосипед. Старшая дочь Веры как-то за день заработала на ягодах 78 рублей.

Сельчане рассказывают про местного жителя, который побил все рекорды и заработал за день 150 рублей.

Фото: svaboda.org

«Но вы его не найдете, он просто живет в лесу, целыми днями там», - смеются жители Птичи.

Елена, еще одна дочь Веры, работает в местном магазине. У нее двое маленьких детей. Из-за работы нет времени часто ходить в лес. Сегодня - выходной, Елена вырвалась за черникой с сестрой Олесей. Молодая женщина не сдает ягоды - хочет набрать сегодня себе, на варенье и компот детям.

Фото: svaboda.org

Олеся с мужем и маленьким ребенком живет отдельно от родителей. Ее цель на лето - насобирать на мебель в зал. Семья мечтает про диван и «стенку». Алеся за день набирает 12-15 килограмм.

Встречены молодые сельчане рассказывали про приобретенные за ягоды смартфоны.

Михаил из Мулеровки сегодня набрал полтора ведра ягод. Сначала он собирает чернику для семьи. С замороженных ягод к зиме делает вареники и пироги. Когда морозилка будет полная - деньги за ягоды пойдут на бытовые вещи. Дешевый смартфон, по словам Михаилу, можно приобрести за неделю работы на ягодах. Молодой человек за день зарабатывает на чернике 20-30 рублей.