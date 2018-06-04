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Дерипаска нанял Ротшильдов для продажи доли в En+

  • 4.06.2018, 9:33

Задачей является сокращении доли бизнесмена в компании с 66 до менее 50%.

EN+ привлекла франко-британский банк Rothschild для поиска инвесторов, которые могли бы приобрести акции холдинга, принадлежащие Олегу Дерипаске. Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники, в соответствии с планом, который предложил председатель совета директоров EN+ Грег Баркер, задачей является сокращении доли бизнесмена в компании с 66 до уровня ниже 50%.

Собеседники газеты сообщили также, что EN+ обратилась в нью-йоркское рекрутинговое агентство Russell Reynolds, чтобы найти новых независимых директоров для компании.

Официальных комментариев со стороны EN+, Rothschild и Russell Reynolds пока не поступало. РБК обратился с запросами в эти компании.

По состоянию на 25 мая, соглашение между Rothschild и структурами Дерипаски подписано еще не было, говорил РБК источник, близкий к инвестбанку. "Пока не подписано", - сказал он, не исключив участия в реорганизации структуры собственности активов Дерипаски "в дальнейшем".

31 мая Министерство финансов США продлило срок продажи активов En+, группы ГАЗ и UC Rusal, попавших под санкции в апреле этого года. Согласно документам управления по контролю над иностранными активами министерства, инвесторы должны продать активы до 5 августа.

В тот же день Баркер заявил, что компании миллиардера находятся в тесном контакте с властями США, но отметил, что план по соблюдению требований Вашингтона будет готов только к середине лета. Баркер также рассказал о планах En+ обратиться в Минфин США с просьбой продлить до сентября срок, до которого инвесторы смогут держать акции компаний Дерипаски.

Ранее США пообещали рассмотреть вопрос о снятии санкций с En+, UC Rusal и группы ГАЗ в том случае, если Дерипаска откажется от контроля над ними.


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