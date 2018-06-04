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Леонид Невзлин: Мы не должны давать писать историю только одному человеку

  • 4.06.2018, 21:47
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Подрастающее поколение должно изменить эту жизнь к лучшему.

Леонид Невзлин, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС, о Форуме свободной России и российском будущем:

«Для тех, кто хочет видеть Россию без Путина, с либеральными демократическими ценностями, идущей в сторону Европы, площадка Форума свободной России для них одна из самых приемлемых... Мы не должны давать писать историю только одному человеку, чтобы будущее подрастающее поколение захотело изменить эту жизнь к лучшему. В ближайшее время Россию ждет укрепление диктаторского режима Путина. Я не вижу никаких причин для изменений в лучшую сторону в положении россиян, только в худшую. Катастрофы в российской экономике я не жду, как и улучшений, я ожидаю медленных ухудшений», - цитирует Невзлина kasparov.ru.


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