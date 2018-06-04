Как на Гомельщине возрождают белорусский народный танец 2 4.06.2018, 21:58

Хореографы возрождают бытовой танец по информации, собранной этнографами.

Уже более трех лет на базе филиала Ветковского музея в Гомеле действует школа бытового танца. Ее участники пытаются возродить белорусский народный танец по информации, собранной этнографами в деревнях Гомельской области, передает «Белсат».

Руководит школой Дмитрий Тарасов. Хореографическому мастерству он научился с нуля и совсем недавно. А уже сегодня он является знатоком истории белорусского народного танца и обучает ему всех желающих.

Школа пользуется популярностью, так как мало кто остается равнодушным, почувствовав силу и энергию традиционной культуры во время захватывающего белорусского танца.