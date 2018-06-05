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Андрей Мезин: В Новополоцке я получал что-то около 20 долларов

  • 5.06.2018, 15:57
Андрей Мезин
Фото: «Прессбол»

Известный в прошлом белорусский вратарь рассказал, как, по его мнению, сделать экстралигу сильнее.

Об этом бывший вратарь хоккейной сборной Беларуси рассказал в интервью «Трибуне»:

– Германии помог выплыть сильный чемпионат. Эта штука с Беларусью не прокатит. Экстралига – слабый турнир.

– Полностью согласен. У меня есть мнение, как его усилить. У нас нет конкуренции. Созданы искусственные условия. Наша лига закрытая. Создаются всяческие лимиты и ограничения. Нельзя играть парням старше 28 лет. А у кого учиться молодежи? Ее и так искусственно вводят в команды. Раньше ребята проходили через жесткую конкуренцию и отбор. Это закаливало характер. А сейчас? Пришел парень из школы, оказался слабее конкурентов – не беда, команд много, поеду в Могилев. Он не переживает. И от этого конкуренции нет.

Белорусов в «Динамо» никто не подпирает. И они чувствуют себя свободно. И это тоже бьет по сборной. В «Динамо» же наши парни не на ведущих ролях. Они играют в сдерживающих звеньях (и хорошо со своей работой справляются), но не забрасывают. А потом удивляемся: почему канадцев не обыгрываем? Для этого нужны люди, прошедшие жесточайший отбор, которым было бы все равно, кто в соперниках: канадцы, шведы или венгры.

Вот сейчас еще лигу расширяют. Где набрать игроков, чтобы новые команды конкурировали? Массовость – это здорово, конечно, но Экстралига должна быть конкурентоспособной. Делайте потолки зарплат и оставляйте восемь реально сильных команд. Придумайте интересный формат и сделайте сильную вторую лигу, команды из которой будут иметь возможность попадать в «элиту». И не нужны никакие лимиты на иностранцев. Молодежь должна проходить через сито. Я в свое время почти год не играл. Считай, закончил, так как не было возможности пробиться. И по счастливой случайности Перегудов меня пригласил в Новополоцк, где удалось заиграть. В Америке тоже была жесткая конкуренция. Если бы я не был лучше местных, остался бы без работы очень скоро.

– А нашей молодежи создают тепличные условия. Даже нижний предел по зарплате установили.

– Я в Новополоцке бесплатно играл. Получал что-то около 20 долларов. Нас только кормили, поили и тренировали. И никто не плакал, что нет комфортных условий.

Если клубы могут себе позволить иностранцев, пускай привозят. Молодые, пробившиеся через это сито, будут в 10 раз сильнее тех, кто выращен искусственным путем. Надо сделать лигу меньше и убрать лимиты. Так будет лучше. Я понимаю, что это где-то политически неправильно. Что в той же России мы легионеры. Но надо определиться: мы хотим поднимать наш хоккей или нет. Это мое видение.


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