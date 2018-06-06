В Европарламенте обсуждали ситуацию в Беларуси и блокировку «Хартии-97» 6.06.2018, 9:06

Фото: Alexandra Lande/shutterstock

Конференция «Беларусь-2018: голоса гражданского общества» прошла 5 июня в Европейском парламенте в Брюсселе.

В конференции, которую организовала фракция Европейской Народной Партии в Европарламенте, приняли участие депутаты Европарламента, представители Европейской Комиссии, а также активисты гражданского общества и независимые журналисты Беларуси.

Во время мероприятия белорусы рассказали о ситуации в стране. Евродепутаты критически оценивали нарушение прав человека в Беларуси, преследование оппозиции, а также уничтожение свободы слова, в частности, блокировку независимого сайта «Хартия-97».

Фото - EPP group press service

О необходимости защищать сайт Charter97.org заявил вице-президент Европейского парламента Рамон Луис Варкальсель. По его словам, «для того, чтобы люди замолчали, используется цензура, например, блокировка сайта Charter97.org. Невозможно создать свободное общество без свободной прессы. ЕС не должен закрывать глаза на цензуру и репрессии. Мы должны защитить сайт «Хартия-97».

Вице-президент Европейского парламента Рамон Луис Варкальсель

Фото - EPP group press service

Глава Комитета по безопасности и обороне Европарламента, евродепутат от польской партии «Право и справедливость» Анна Фотыга заявила, что «блокировка Charter97.org может восприниматься как еще один случай в серии запугиваний, но это может оцениваться, как поворотный момент в Беларуси».

«Мы, европейцы, либо победим, либо проиграем. Со стороны Лукашенко это был продуманный шаг, и он не намерен прекращать эту блокировку. Сейчас не время для критического взаимодействия с властями Беларуси, пришло время оказывать давление», - сказала Анна Фотыга.

Глава подразделения Восточного партнерства в Европейской службе внешних действий Дирк Шубель заявил, что блокировка «Хартии-97» противоречит международным нормам и заверил, что вопросы нарушений прав человека и свободы слова, включая блокировку независимого сайта, будут обсуждать на всех встречах представителей Евросоюза с белорусскими властями.

Глава подразделения Восточного партнерства в Европейской службе внешних действий Дирк Шубель

Фото - EPP group press service

Намерение продолжать поднимать вопросы нарушения прав человека и свободы слова в Беларуси заявили также инициаторы конференции глава делегации ЕП по связям с Беларусью Богдан Здроевский и евродепутат от Латвии, заместитель главы фракции Европейской Народной Партии в Европарламенте Сандра Калниете.

Глава делегации ЕП по связям с Беларусью Богдан Здроевский

Фото - EPP group press service

От Беларуси в конференции участвовали бывший кандидат в президенты Александр Милинкевич, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, представитель правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович, представитель Фонда имени Льва Сапеги Мирослав Кобаса, юрист Белорусского Хельсинкского Комитета Дмитрий Черных, директор правозащитной организации Lawtrend Ольга Смолянка, заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев, правозащитник Олег Волчек и другие.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, выступая на конференции, отметила, что ситуация в Беларуси с правами человека остается тяжелой, а ситуация со свободой слова — критическая. Приводим текст ее выступления:

- 24 января этого года власти Беларуси заблокировали крупнейший независимый новостной сайт «Хартия-97». Аудитория сайта на момент блокировки составляла 2.5 миллиона уникальных посетителей каждый месяц. За последние полгода у сайта «Хартии» было 4 миллиона уникальных посетителей — то есть половина взрослого населения Беларуси. Более того, поскольку сайт борется с российской пропагандой, сегодня он заблокирован в России по решению Генеральной прокуратуры.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина справа

Фото - EPP group press service

То есть, если до этого белорусские власти взяли под полный контроль телевидение и радио, а также закрыли большинство независимых газет, то с блокировкой сайта «Хартия-97» они решили уничтожить свободу слова в интернете.

Одновременно в Беларуси приняты в первом чтении поправки в закон о СМИ, которые усиливают цензуру в интернете, вводят обязательную регистрацию всех комментаторов на сайтах, а также подразумевают блокировку не только интернет-порталов, но и социальных сетей.

Одновременно сейчас в массовом порядке преследуются журналисты-фрилансеры, журналисты, которые работают на медиа, которые вещают из-за рубежа (например, телеканал «Белсат»), возбуждены уголовные дела против популярных видео-блогеров.

При этом в тюрьмах продолжают находиться политические заключенные, продолжаются аресты активистов оппозиции, которые выходят на мирные акции протеста. Против людей, которые решились на публичный протест, в том числе, используется карательная психиатрия. Под уголовным преследованием находятся профсоюзные лидеры Геннадий Федынич и Игорь Комлик, им грозит до 7-ми лет тюрьмы. Сотни активистов независимых профсоюзов по всей стране вызываются на допросы и запугиваются.

Власти жёстко расправляются не только с оппозицией. Беларусь сегодня по сути превращается в фашистское государство. Лукашенко подписал новый декрет о так называемых тунеядцах, который полностью противоречит Конституции и Конвенции ООН и МОТ об упразднении принудительного труда. Согласно этому декрету безработные лишаются многих государственных льгот, а также могут быть направлены в так называемые лечебно-трудовые профилактории. Это наследие советского прошлого. Фактически это концлагеря, где люди живут в скотских условиях и их заставляют бесплатно работать.

Кроме того, согласно этому декрету данные белорусов о месте работы и заработной плате попадают в распоряжение государственных «органов»: а значит, вполне возможно, криминальных структур, что в белорусской ситуации практически одно и то же.

На фоне всех этих чудовищных вещей, которые происходят в Беларуси, отношения Евросоюза с диктатурой Лукашенко становятся все более тесными. За последние три года пакет помощи Европейского союза Беларуси в рамках Европейского инструмента соседства был профинансирован более, чем на 100 миллионов евро. Более того, на днях Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини встретилась в Брюсселе с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и объявила о запуске кампании «Вместе с Гитлером... (простите, вместе с Лукашенко) изменяем жизнь к лучшему».

Более того, в ближайшее время, в июне, в Беларусь второй раз за полгода снова приезжает Еврокомиссар Йоханес Хан. И что самое поразительное, в страну, в которой блокируют независимые сайты, едет еврокомиссар по цифровой экономике и обществу. Это просто безграничный цинизм, потому что одновременно отказывают в помощи белорусским независимым медиа, гражданскому обществу и демократической оппозиции. Например, сайту «Хартии» после блокировки в Беларуси в критической ситуации, когда у нас не было вообще никаких средств к существованию, отказал в помощи фонд «European Endowment for Democracy» и другие западные фонды. Возможно, это совпадение, но как-то одновременно режим Лукашенко и его западные партнёры уничтожают последние независимые институты Беларуси. Спасибо Польше, которая сегодня помогает независимым СМИ в нашей стране.

И последнее, если на Западе сегодня не хотят думать о правах человека, задумайтесь о безопасности. Лукашенко — марионетка Кремля. В политическом, экономическом и военном плане Беларусь абсолютно зависима от России. Все сегодняшние игры Лукашенко с Западом — это только попытка получить западные деньги. Причём эта игра санкционирована самим Путиным. Он сегодня не в состоянии самостоятельно содержать свою марионетку, а также заинтересован, чтобы Беларусь оставалась контрабандным хабом, через который идёт торговля в обход санкций. Это, кстати, не исключает того, что Беларусь в любой момент может потерять свою номинальную независимость и может войти в состав России. Лукашенко, уничтожая независимые СМИ и оппозицию, полностью отдаёт Беларусь под влияние российской пропаганды и готовит такой сценарий для Путина. И тогда Европа столкнётся с ещё более серьёзными вызовами.

Белорусы сегодня ненавидят диктатора Лукашенко, и когда комиссары Евросоюза обнимаются с ним, люди начинают надеяться, что избавить их от Лукашенко может только Путин. Это очень опасно. Задумайтесь, пока не поздно, - сказала Наталья Радина.