Как автобизнес в Беларуси стал жертвой «таежного союза» 6.06.2018, 19:07

На Западе авто на свалках новее половины белорусских.

Уже семь лет Беларусь живет с новыми пошлинами на автомобили. Как за это время изменилась жизнь белорусских автолюбителей и чем живет автобизнес сегодня? Сколько стоят авто у соседей? И что нового подготовил Таможенный союз к 1 июля 2018? В бизнесе по перегону авто разбирался Hrodna.life.

Стабильность, которую испортил Таможенный союз

На автомобильном рынке Беларуси до 2009 года царила стабильность: весной продажи росли, зимой падали. Бывший перегонщик авто из Европы Михаил вспоминает, что наибольшим спросом пользовались 7−10-летние автомобили, преимущественно дизеля, по цене 4000−7000 долларов. Потом Беларусь вступила в Таможенный Союз.

Первыми все «преимущества» ощутили на себе юридические лица: с 2010 года для них начал действовать единый тариф ТС. Тарифы поднялись до уровня российских. Для физических лиц был переходный период 1,5 года.

За полгода зарабатывали на квартиру

Результатом изменений стал настоящий хапун. «Было впечатление, что всем надо пригнать авто из Европы», — говорит Михаил. Поэтому первое полугодие 2011 времени на отдых не было. Надо было «косить».

«Кто имел в обороте от пяти машин, за шесть горячих месяцев мог заработать на недорогую квартиру», — уверяет мужчина.

Способствовали оживлению и покупатели из России и Казахстана. Их интересовали «проходные» автомобили — те, что были ввезены в Беларусь до 2010 года. Белорусы продавали свои старые авто по хорошей цене и шли покупать «свежий» из Европы.

Авто со специальным обозначением в объявлении «на РФ» стоили больше, поэтому мало интересовали местных покупателей. Россияне же покупали такие автомобили с удовольствием. Тогда разница в цене между Беларусью и Россией могла достигать даже 5000 долларов.

На Западе авто на свалках новее половины белорусских

Зарабатывали все, кто имел связь с автомобилями. От собственно доставки до ремонта, запчастей и химчисток. Самым важным считает Михаил то, что люди имели возможность покупать качественные европейские автомобили по приятной цене.

«У человека был выбор: купить новый автомобиль или б\у из Европы или США. До сих пор на улицах большинство машин это те, которые были ввезены по старым тарифам. В развитых странах запада на автосвалках машины новее половины наших».

С одной машиной нечего делать в бизнесе

Сегодня для большинства только и остается, что ездить на 20−30 летних авто. Бюджетники Михаил не считать вариантом, так как самые дешевые из них по комплектации уступают даже автомобилям из 90-х. Если же начнешь выбирать более-менее хорошую комплектацию, цена уже перевалит за 10−13 тысяч. И это все равно будет бюджетник.

Пригнать авто с нормальным объемом из Европы можно, но пошлина нередко составляет половину цены.

После 2011 года автомобильный рынок начал затихать. Почти все перегонщики после ударных месяцев решили отдохнуть. Мелких игроков на рынке стало меньше.

«Пока были старые пошлины, человек за 10−15 тысяч мог спокойно купить 2−3 машины на продажу. С новыми — только одну». По словам Михаила, с одной машиной нечего делать в этом бизнесе. Она может зависнуть или продаться в минус. Такое не редкость.

«Станем второй Литвой»

Первые автомобили по новым правилам Михаил начал возить ближе к концу 2011 года. В основном малолитражки с объемом до 1500 литров. Тогда авто по новым пошлинам покупали только россияне, основная часть из которых — перекупы.

На одном авто по цене 10−15 тысяч можно было заработать 500−800 долларов. И продавались они уже не быстро. Поэтому где-то через год этим занималось уже не много людей.

Только с весны 2012 машины стали немного лучше продаваться, при чем 9 из 10 перепродавались в Россию. В 2013 машины с учетом новых пошлин стали больше интересовать местных покупателей, поэтому продажи пошли вверх. Российских перекупов стало еще больше. «Думали, благодаря Таможенному союзу станем второй Литвой. Будем гонять авто из Европы и перепродавать на Россию», — говорит Михаил.

Потеряли десятки тысяч долларов

Конец бизнеса пришел в конце 2014 вместе с обвалом российского рубля. Гонять автомобили из Европы и США стало невыгодно. «Из-за обвала цен на авто некоторые мои знакомые потеряли более 100 000 долларов», — говорит Михаил.

У самого Михаила тогда были четыре автомобиля в Беларуси и еще два ждали в Голландии. «Из-за обвала на этих машинах я потерял около 30 000 долларов. Тогда продать автомобиль с минусом в 5000 было нормой».+

В 2015—2016 ни сам Михаил, ни никто из его знакомых свежих авто не пригонял. К тому же, за это время вырос и утилизационный сбор: с незначительных 100 до почти 400 долларов.

Приток машин из Европы начал восстанавливаться только в 2017. Однако наш собеседник не стал дожидаться этого и уехал из Беларуси в Польшу. «У меня был хорошо налажен процесс, я покупал автомобили на аукционах в Голландии, знал, что и как нужно делать. Поэтому сегодня занимаюсь тем же. Только в Польше».

Что нас ждет в 2018?

С 1 июля 2018 года для регистрации транспортного средства, ввезенного из-за пределов Таможенного союза, потребуется еще один документ — «Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства». Такой сертификат будет стоить от 100 до 380 долларов.

Михаил поддерживает связь с бывшими коллегами из Гродно. Они говорят, что Таможенный союз добил автомобильный бизнес. С 1 июля вступает сертификат, а с 1 января 2019 потребуется еще и оборудовать автомобиль кнопкой SOS.

Откуда едут машины?

Откуда сегодня везут машины, рассказал нам Сергей — человек, который «в теме» не первый год.

«Приток свежих автомобилей из Европы сегодня невелик. В основном это автомобили с двигателем не более 1,5 литра. С большими объемами чаще всего только на заказ. В топе VW Touran, Passat с 1.4 турбо мотором, на метане. И Renault Grand Scenic 1.5 дизель.

Эти три модели примерно составляют половину от всего, что сегодня едет к нам из Европы».

Едут к нам и автомобили из США. Самые популярные модели: Fiat 500 L, Ford Fusion, Buick Encore.

Поток авто из России небольшой, это направление, по словам Сергея, не пользуется большим спросом. «Люди наелись уже российских авто, есть большой риск попасть на машину с криминальным прошлым. Да и состояние авто с пробегом по России нельзя сравнивать с машинами из Европы и США».

Сергей не уверен, что после последних изменений в законодательстве на рынке останется много автомобилей из Европы и США. Американцы могут исчезнуть уже после 1 июля из-за сложности получения такими машинами «Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства» по причине красных поворотников и оранжевых габаритов. «Те, кто сегодня занимается авто из США, пока точно не знают, что будет после 1 июля»

С началом 2019 года из-за требования установки кнопки SOS и без того хилый поток авто снова остановится, уверен Сергей. «Неизвестно, будет ли смысл после всех нововведений привозить авто, ведь за ближайшие полгода машины из Европы опять подорожают. Примерно на 800 долларов».

Поэтому Сергей считает, что белорусам придется и дальше с улыбкой на лице ездить на Audi 80−90-х годов. А на смену европейским и американским авто постепенно будут приходить бюджетники российского производства.

Как у соседей

С 1 августа 2016 в Украине основательно уменьшили пошлины на ввоз автомобилей. При некоторых условиях:

1. Автомобиль для растаможки по сниженным ставкам не может быть выпущен раньше 1 января 2010 г;

2. Растаможку авто по сниженным ставкам один человек может использовать только один раз в течение года с даты грузовой таможенной декларации.

Также авто нельзя продавать в течение года, иначе нужно будет доплатить пошлину. Через 365 дней уже нет никаких дополнительных ограничений и затрат.

Сегодня растаможить авто с двигателем 1.6−2 литра в Украине обойдется примерно в 2500—3000 евро. Это за авто не старше 2010 года. Тем временем в Беларуси авто должно быть не старше 5 лет.

Пошлина на Беларусь без учета утилизационного сбора и других обязательных расходов с двигателем 1.6 обойдется в 4000 евро, а с 2.0 — в 5400 евро. Плюс около 500 евро на другие обязательные расходы.