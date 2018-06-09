Кто в Беларуси останется без пенсий? 10 9.06.2018, 9:32

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В системе заложена «мина замедленного действия».

Начиная с 2017 года, пенсионный возраст в Беларуси ежегодно повышается. Этот процесс должен завершиться в 2022 году, когда женщины начнут выходить на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года. При этом после 2022 года пенсионный возраст женщин и мужчин могут уравнять. Государство уже рассматривает такой сценарий.

Таким образом власти решили залатать дыру в ФСЗН, на которую не раз указывали международные эксперты.

Заявления и действия властей в социальной сфере не раз становились предметом критики. Вот так громкие фразы диктатора о повышении пенсионного возраста прокомментировал бывший министр труда Беларуси Александр Соснов:

«Чтобы принимать эффективные решения - нужно держать обратную связь с людьми, понимать, что происходит в стране. А наша власть оторвана от реальности. Чего только стоит заявление Лукашенко, что в «60 лет мужик – это лошадь, на которой можно еще пахать». Я таких людей не знаю, может быть в Дроздах такие «лошади» водятся.

Подобный подход означает одно: власти считают, что наши люди не заработали эту пенсию и являются «тунеядцами», которых содержат трудящиеся».

Возможно ли повышение пенсионного возраста для женщин и почему власти вынуждены идти на такие шаги - сайт Сharter97.org попросил высказать экспертное мнение экономиста Льва Марголинa и правового инспектора труда профсоюза РЭП Леонида Судаленко:

«Несуразица видна невооруженным глазом»

Лев Марголин считает, что власти могут пойти на повышение верхней планки пенсионного возраста у женщин:

- Это может произойти в 2022 году, когда пенсионный возраст для женщин будет повышен до 58 лет, а для мужчин — до 63 лет. Власти повысят возрастную отметку исключительно для женщин. Это единственный возможный способ осуществить подобный замысел.

Объясню почему. Несуразица в пенсионной системе видна сегодня невооруженным глазом. Пенсионный возраст для мужчин собираются повысить до 63 лет, а средняя ожидаемая продолжительность жизни среди мужчин - 64 года. Власти не могут себе позволить поднять верхнюю планку для мужчин, ведь это приведет к тому, что половина белорусов не будет доживать до этого возраста.

«Очередная инициатива от горячих голов»

Правовой инспектор Леонид Судаленко заявляет, что подобные замыслы властей в корне неверны, так как стоит учитывать социально-экономическую ситуацию в Беларуси:

- В нашей стране не такой высокий уровень жизни, как в европейских странах, чтобы заниматься подобными экспериментами.

Я не знаю, какой горячей голове пришло в голову выступить с таким предложением. Чем они руководствуются? Тем, что у женщин большая продолжительность жизни, чем у мужчин? Только это приходит в голову.

«Одна таблетка от всех болезней»

Экономист Лев Марголин обратил внимание на то, что у белорусских властей есть только одна панацея на все пенсионные проблемы - повышения возраста:

- Из любого положения есть, как минимум, два выхода. Власть избрала тот выход, когда при дефиците пенсионного фонда сокращается количество получателей пенсии. Впрочем, никого это не удивляет.

Эксперт видит выход из ситуации в повышении эффективности белорусской экономики:

- Логичным решением было бы увеличение размеров пенсионного фонда. Это можно сделать посредством усиления вливаний в нашу экономику. Она должна быть более прогрессивной, более привлекательной для инвестиций и вкладов. Тут простая арифметика: растет экономика - растет и пенсионный фонд.

Экономист отмечает недостатки солидарной пенсионной системы, когда трудоспособное население делает отчисления в пенсионный фонд за предыдущее поколение:

- Возвращаясь к лучшим мировым практикам, можно было бы подумать о том, чтобы сделать сопричастными к формированию пенсионного фонда предпринимателей и самих пенсионеров. Но власти не видят в упор других способов, кроме как повышать пенсионный возраст.

«Пенсия от нас убегает»

Юрист профсоюза РЭП призывает власти отвечать за свои поступки:

- Если правительство не справляется с экономикой - это не значит, что нужно перекладывать ответственность на плечи будущих поколений. Я шутил, что когда мне исполнилось 50 лет, то до моей пенсии оставалось десять лет, а когда мне исполнился 51 год, то стало 13 лет. Пенсия от нас убегает.

Среднестатистический белорус не может себе позволить себе хорошее питание, постоянные выезды на отдых, должный уровень здравоохранения. Все это откладывает отпечаток на продолжительность жизни. Теряется всякий смысл труда. Зачем зарабатывать пенсию, когда ты до нее не доживешь.

«Избежать повышения пенсионного возраста можно»

Экономист считает что проведение реформ могло бы уберечь нашу страну от манипуляций с возрастным порогом:

- Опыт развитых стран показывает, что имеет успех симбиоз солидарной и накопительной систем. Переходить исключительно к накопительной системе не стоит. Тем более, что мгновенный переход невозможен. На реформы нужно время и комплекс мер. Только так можно избежать повышения пенсионного возраста.

«Мина замедленного действия»

Леонид Судаленко считает, что власти абсолютно не просчитывают возможные риски действующей пенсионной системы:

- В стране усилилась трудовая миграция, падает продолжительность жизни. Это несет определенную опасность и риски. Но я думаю, что наши «временщики» в кабинетах об этом не думают. Им бы день простоять да ночь продержаться.

Никто не загадывает на перспективу. Власти живут одним днем и ничего не планируют. Повторюсь, что все просчеты в экономике перекладываются на плечи белорусов.

Власти закладывают мину замедленного действия. Через 10-15 лет белорусы могу остаться без пенсий, - подытожил собеседник Сharter97.org