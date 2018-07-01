СМИ: Саудовский король по просьбе Трампа согласился увеличить добычу нефти 1.07.2018, 8:05

Речь идет о дополнительных двух миллионах баррелей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что король Саудовской Аравии Салман ответил согласием на его просьбу об увеличении добычи нефти на 2 миллиона баррелей. Агентство Reuters называет такую прибавку необычно высокой и добавляет, что официального подтверждения этой новости из источников королевства пока нет.

Дональд Трамп написал в Твиттере: "Только что говорил с королем Саудовской Аравии Салманом и объяснил ему, что из-за неразберихи в Иране и Венесуэле я прошу о том, чтобы Саудовская Аравия увеличила производство нефти, возможно, на 2 миллиона баррелей, чтобы преодолеть нынешнее положение. Цены слишком высоки! Он согласился!"

Саудовская Аравия – крупнейший в мире экспортер нефти и главный экспортер среди членов OPEC. Неделю назад главные партнеры и союзники OPEC, включая Россию, согласились увеличить поставки нефти на рынок, возместив недостаточные поставки от ряда производителей с начала 2017 года. Была достигнута договоренность о росте добычи на величину, которая устраивает всех. С тех пор, официальные представители OPEC заговорили о вероятной прибавке в объеме от 700 тысяч до 1 миллиона баррелей в день. Просьба Трампа к Саудовской Аравии о 2 миллионах вдвое превзойдет ожидания рынка, говорится в публикации агентства Reuters.

Государственные СМИ Саудовской Аравии сообщили, что во время телефонного разговора короля с президентом США оба лидера подчеркнули необходимость сохранить "стабильность нефтяного рынка" и поддержать усилия нефтепроизводителей по "компенсации любых потенциальных нехваток".

Саудовские СМИ в своих сообщениях к вечеру субботы, 30 июня, не упоминали о намерении королевства увеличить добычу на 2 миллиона баррелей в день. Официальные представители нефтяной промышленности также отказывались от комментариев.

В последнее время в российских СМИ появлялись публикации, в которых выражались надежды на повышение цен на нефть, в чем остро нуждается российский бюджет. Сегодняшние сообщения о договоренности Трампа с саудовским королем и позиция обеих сторон относительно сдерживания роста цен, добавляют неопределенности относительно "нефтяной подпитки" российского бюджета. От роста цен на нефть или сдерживания этого роста зависят доходы России в условиях обострившейся нехватки государственных средств на обеспечение пенсий и социальных программ.