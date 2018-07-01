Сколько будут платить белорусы за сбор грибов и ягод в этом году? 7 1.07.2018, 9:44

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Сегодня, чтобы пойти в лес, необходимо изучить законодательство.

Это поможет избежать нарушений законодательства и штрафов, сообщают "Аргументы и Факты".

Вот что об этом говорит Консультант управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Беларуси Оксана Петрулевич.

По ее словам, согласно Лесному кодексу граждане Беларуси имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и без разрешительных документов бесплатно собирать дикорастущие растения, грибы, ягоды, но только для удовлетворения собственных нужд. Однако, если будет доказано, что грибы и ягоды собирались не для своих нужд, придется заплатить штраф и налог, предусмотренный для ИП в данной местности.

Нельзя собирать растения и грибы, которые включены в Красную книгу Беларуси, а также попадают под действие международных договоров или являются наркосодержащими. Иначе за незаконный сбор растений могут привлечь к административной ответственности и назначить штраф в размере от 20 до 50 базовых величин (от 490 до 1225 рублей).

Безвозмездно в лесах можно собирать орехи, лесную подстилку, опавшие листья, мох, бересту, ветви деревьев, березовый и иной древесный сок. Однако для каждого природного ресурса есть свои правила и ограничения: например, собирать древесный сок и мох можно только на специально отведенных участках леса, информация о которых опубликована на официальных сайтах лесхозов.