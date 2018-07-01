закрыть
1 июля 2018, воскресенье, 11:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Сколько будут платить белорусы за сбор грибов и ягод в этом году?

7
  • 1.07.2018, 9:44
  • 4,296

Сегодня, чтобы пойти в лес, необходимо изучить законодательство.

Это поможет избежать нарушений законодательства и штрафов, сообщают "Аргументы и Факты".

Вот что об этом говорит Консультант управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Беларуси Оксана Петрулевич.

По ее словам, согласно Лесному кодексу граждане Беларуси имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и без разрешительных документов бесплатно собирать дикорастущие растения, грибы, ягоды, но только для удовлетворения собственных нужд. Однако, если будет доказано, что грибы и ягоды собирались не для своих нужд, придется заплатить штраф и налог, предусмотренный для ИП в данной местности.

Нельзя собирать растения и грибы, которые включены в Красную книгу Беларуси, а также попадают под действие международных договоров или являются наркосодержащими. Иначе за незаконный сбор растений могут привлечь к административной ответственности и назначить штраф в размере от 20 до 50 базовых величин (от 490 до 1225 рублей).

Безвозмездно в лесах можно собирать орехи, лесную подстилку, опавшие листья, мох, бересту, ветви деревьев, березовый и иной древесный сок. Однако для каждого природного ресурса есть свои правила и ограничения: например, собирать древесный сок и мох можно только на специально отведенных участках леса, информация о которых опубликована на официальных сайтах лесхозов.


популярное за неделю

Мнение

Того же боялись и «друзья» Лукашенко – Слободан, Саддам и Муаммар
Того же боялись и «друзья» Лукашенко – Слободан, Саддам и Муаммар Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип
Встаньте с дивана!
Встаньте с дивана! Юлия Мостовая
Рэжым Лукашэнкi не здольны захаваць Беларусь
Рэжым Лукашэнкi не здольны захаваць Беларусь Уладзiмiр Някляеў