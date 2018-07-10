Коррупция Минздрава: чиновники сели, а схемы остались 14 Александр Дань, «Ежедневник»

10.07.2018, 9:22

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А теперь попробуем по 10-бальной системе оценить «результативность» операции КГБ.

За последние пару месяцев Комитет государственной безопасности арестовал уже более 40 должностных лиц системы здравоохранения. По последней информации, задержан также и заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий, который курировал вопросы госзакупок и на протяжении многих лет являлся председателем тендерной комиссии УП "Белмедтехника". Официально о задержании Игоря Лосицкого никто не говорит, но все уже давно знают. Причем, задержание произошло более недели назад, еще перед праздниками. После этого Игоря Лосицкого из статуса председателя тендерной комиссии УП "Белмедтехника" перевели в статус заместителя председателя. Впрочем, и в этом качестве на заседаниях тендерной комиссии заместитель министра опять же не появляется. Хотя раньше все заседания тендерной комиссии подстраивались под него и происходили исключительно с его участием в качестве председателя.

Из состава тендерной комиссии УП "Белмедтехника", которая формируется приказом министра здравоохранения, исчезли еще несколько знаковых фигур, которые также находятся в Следственном изоляторе КГБ, но на суть работы комиссии это практически не повлияло.

Люди сели, а схемы остались

Тот факт, что о судьбе заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого до сих пор не сказано ни слова, о многом говорит. Особенно, если учесть, что созданная коррупционная схема продолжает и далее работать с участием все тех же компаний. Они лишь немного подкорректировали свою деятельность с учетом обстоятельств и не более того.

Электронный аукцион №AU20180511146547 - это классический пример того, как в Беларуси организуются и проходят договорные тендеры.

Так по лоту№2 к участию в аукционе, который был размещен на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (www.zakupki.butb.by), были допущены два предложения O20180601167801 и O20180601166752. Номера в данном случае нужны для того, чтобы исключить коррупционную составляющую. Мол, покупатель видит лишь предложения, не зная, какая компания за ним стоит. На самом деле этот иллюзорный барьер уже все давно научились обходить и стоящую за предложением реальную компанию знают не только члены тендерной комиссии.

В данном случае под номером O20180601167801 выступала московская компания ООО "Текомакс-МСК", а под номером O20180601166752 белорусская ООО "Текомир Медицина". О подноготной этих компаний расскажем чуть ниже, а сейчас коснемся сути закупки.

Речь идет о закупке светодиодных светильников для операционных. Еще в ходе подготовки своих предложений, некоторые компании, которые хотели участвовать в процедуре закупки, через официальную форму запроса задавали организаторам один важный принципиальный вопрос: "Уважаемый заказчик, вопрос по лоту №2. Просим сообщить о наличии или отсутствии фальшпотолков в помещениях, предназначенных для установки потолочных светильников, высоты помещений от уровня чистого пола до чистого потолка, от чистого пола до фальшпотолка (при его наличии). От этих параметров зависит комплектация оборудования".

Ответ заказчика: "В помещениях, предназначенных для установки потолочных светильников предполагается наличие фальшпотолков. Проектом предусмотрено наличие фальшпотолка..." Дальше ответ цитировать нет смысла, так как основная соль именно в наличии фальшпотолков, что предусмотрено даже проектом.

И вот читаем протокол заседания тендерной комиссии от 20 июня 2018 года (тогда Лосицкий был еще на свободе) по допуску к торгам предложений O20180601167801 и O20180601166752. В примечании к данным предложениям четко указано: "Приложенный чертеж монтажа светильника не учитывает наличие фальшпотолка".

Получается, что к торгам допущены именно предложения, которые не соответствуют техтребованиям конкурса. Или предложения все же соответствуют техтребованиям, а другие компании были намеренно введены в заблуждение о фальшпотолках. Либо одно, либо другое, но суть одна.

Это стандартная схема отсева нежелательных конкурентов в ходе подготовки к торгам, чтобы при проведении договорных тендеров чужие не влезли. Сначала дается неполное описание, а потом в разъяснениях чиновники вводят в заблуждение нежелательных претендентов. Реальную картину имеют лишь избранные.

Компании-близнецы

Компания "Текомакс-МСК" (Москва), как и ее белорусский близнец УП "Текомакс-Мн" очень хорошо известны в Беларуси. Их знает любой чиновник, который имеет хоть какое-то отношение к закупке медицинского оборудования в Беларуси, поскольку эти компании - постоянные участники тендеров по закупке медицинского оборудования.

Именно компания "Текомакс" вывела на белорусский рынок фальшивого немецкого производителя Berver, произведя регистрацию несуществующего оборудования в Центре экспертиз и испытаний в здравоохранении. Подробно об этой афере "Ежедневник" уже писал в статье " Коррупция Минздрава: чиновничья голь на выдумки хитра". Напомним лишь, что на самом деле такого немецкого производителя как Berver, чье оборудование на протяжении многих лет поставлялось в больницы Беларуси (в том числе и в детские), никогда не существовало. Нет ни производства, ни европейских сертификатов - ничего. Тем не менее, представитель Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении съездил в Германию и подтвердил как наличие большого производства, так и всех европейских сертификатов.

Сейчас правоохранительные органы уже имеют ответ немецкой стороны о том, что компания Berver никогда не имела своего производства и не производила медицинского оборудования. Чиновник, который ездил с инспекцией в Германию, арестован. Но что же тогда под маркой Berver много лет поставлялось в белорусские больницы? Ответ на этот вопрос пока остается открытым. По одной из версий, поставлялось бывшее в употреблении оборудование другого производителя, на которое просто наклеивали нужные ярлыки, и которое подкрашивали, чтобы придать товарный вид.

Это одна из сфер деятельности компании "Текомакс", про остальные пока умолчим. Скажем лишь, они ничуть не уступают "операции" Berver.

На тендерах, как правило, Berver продавала одна и та же "святая троица", используя одно и то же регистрационное удостоверение Минздрава, подписанное упомянутым выше заместителем министра: ООО "Текомакс-МСК" (Москва) УП "Текомакс- Мн" (Беларусь) и ООО "Бервер" (Санкт-Петербург). Победителем на торгах, на которых опять же в основном председательствовал Игорь Лосицкий, чаще всего признавались российские структуры. Но ни для кого не было секретом, что вся эта троица тесно связана между собой. Это разные юридические лица, но по сути единая структура. Их связь была настолько очевидна, что игроки рынка просто удивлялись, насколько должна быть мощной у Минздрава "крыша", чтобы вот так вот ничего не бояться.

Интересно, что после публикации "Ежедневника" об этой афере ООО "Бервер" (Санкт-Петербург" убрала со своего сайта всю информацию о фальшивом немецком производителе, как и фотографии этого несуществующего производства. На некоторое время умерили свой пыл на рынке Беларуси и ООО "Текомакс-МСК" и УП "Текомакс-МН". И вот они вернулись, но перестроившись.

Задний ход не даем

Как указывалось выше, на первом заседании тендерной комиссии, председательствовал заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий, а ключевые позиции занимали представители УП "Белмедтехника". Заседание состоялось до массовых задержаний в этой структуре, поэтому следующий состав комиссии, определивший победителя торгов, претерпел значительные изменения. Председателем стал заместитель гендиректора УП "Белмедтехника", а заместителя министра перевели в его подчинение. Правда, даже в этом статусе замминистра в заседании комиссии участия не принимал - уже физически не мог. Из числа комиссии исчезли и некоторые должностные лица "Белмедтехники", которые оказались в Следственном изоляторе КГБ.

Казалось бы, после таких массовых задержаний новые члены комиссии должны дать задний ход и не влезать в эти непонятные дела с проведением договорных тендеров. Но не тут-то было. Все пошло по накатанной.

Как мы уже указывали выше, на участие в тендере на поставку светильников для 10 ГКБ Минска были допущены два предложения. Одно поступило от ООО "Текомакс-МСК" (Москва), а второе - от ООО "Текомир Медицина" (Беларусь).

Согласно протокола второго заседания тендерной комиссии от 05 июля 2018 года, победителем избрана ООО "Текомакс-МСК". В результате торгов на понижение стартовая цена была снижена с 501 тыс. рублей до 496,9 тыс. рублей или всего на 0,8%. Любому проверяющему тут уже есть о чем подумать, так как аукцион на понижение с результатом в 0,8% уже сам по себе вызывает вопросы. Но главное все же не в этом.

Дело в том, что юридический адрес второго участника торгов ООО "Текомир Медицина" - Минский район, Луговослободской сельсовет, поселок Привольный, ул.Мира, д.53, корп.4, офис 203а. По тому же адресу, в административном здании мебельной фабрики "Домовой", зарегистрировано и УП "Текомакс-Мн", только офис 203, а не 203а.

Впрочем, в жизни бывают и не такие совпадения. Вполне может быть, что в офисе 203а могла расположиться фирма, которая не имеет никакого отношения к "Текомаксу", хотя схожесть в названии уже само по себе настораживает. Но все же мы решили проверить.

К сожалению, найти в интернете офисный телефон ООО "Текомир Медицина" мы не смогли, поэтому позвонили на телефон УП "Текомакс-Мн", который указан на сайте компании. Один единственный телефон, надо отметить.

Трубку подняла девушка и тут же представилась: "Текомакс".

- А это разве не "Текомир Медицина"? - удивились мы.

- Да, "Текомир Медицина", - тут же поправилась девушка.

Более неопровержимого доказательства связи двух структур даже сложно себе представить. Иными словами, если раньше они даже не скрывались, выходя на тендеры двумя "Текомаксами", то теперь слегка прикрывают это "Текомиром". Вот и все изменения в системе, которых удалось добиться КГБ массовыми арестами чиновников Минздрава.

Эти факты говорят о том, что не важно, кто председательствует, кто заседает в комиссии, коррупционная система отлажена и работает как часы, несмотря на все внешние потрясения. Или можно сказать по-другому: как не работала, и так и не работает система противодействия коррупции в Минздраве.

Если одни и те же люди, которых чиновники очень хорошо знают, предлагают одно и то же оборудование, по разным ценам, но по одинаковым документам - тут даже слепой все увидит.

Есть еще один занимательный момент. Первое заседание тендерной комиссии состоялось 20 июня, а 22 июня Минздрав за подписью первого заместителя министра Дмитрия Пиневича, который является председателем комиссии по противодействию коррупции в системе Министерства здравоохранения, разослал подведомственным организациям письмо "О проведении заседания комиссии по противодействию коррупции", которое назначил на 25 июня. Туда же были приглашены и исполняющие обязанности директоров УП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" и УП "Белмедтехника" (руководители данных организаций, как известно, арестованы КГБ). И вот 25 июня проводится заседание комиссии противодействию коррупции, а ровно через 10 дней (с учетом 4 дней праздников) проводится, описанный выше тендер с двумя структурами-близнецами. И на первом заседании комиссии, на котором еще председательствовал Игорь Лосицкий все 9 членов единогласно высказались за, и на втором уже без Лосицкого все присутствовавшие 9 членов комиссии единогласно выбрали победителя. Ни одни не высказался против. Не потому что не знали, а именно потому, что хорошо все знали. За последлние 10 лет коррупционная система так разрослась, что подмяла под себя огромное количество людей. В такой ситуации не то чтон задний ход, но и тормоза уже не сработают. Даже выстроенный КГБ барьер не является поводом для того, чтобы притормозить - лети вперед паровоз, либо барьер вбребезги, либо ты.

А теперь попробуем по 10-бальной системе оценить профилактику коррупции в Минздраве и результативность масштабной операции КГБ.

Александр Дань, «Ежедневник»