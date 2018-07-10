Вдумайтесь в цифры 10 Валерий Коронкевич

10.07.2018, 13:39

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Плачевное состояние экономики в корне меняет менталитет нашей молодежи.

На их сленге это звучит так: «Надо рвать когти из этой страны». Часто, думая над этой проблемой, вспоминаю свое детство, годы учебы и работы. Думаю и ищу причины, почему мы потеряли целое поколение. Но об этом позже.

Случилось так, что мне пришлось провести вечер в нашем кафе «Мара», а после его закрытия какое-то время возле ночного магазина, расположенного в 15 метрах от собора Святой Троицы. Это, конечно, кощунство с моей стороны. Своей задачей я ставил поговорить с молодежью. Вопросы у меня были следующие: «Что вы думаете о будущем нашей страны? Как вы видите свое будущее? Что надо сделать, чтобы улучшить нашу жизнь?». Я был крайне расстроен. В большинстве ответы были одинаковыми. Молодые люди отвечали примерно так: «Светлого будущего у нашей Беларуси нет… Мое будущее в моих руках и силах, и оно на просторах России... А делать ничего не надо, нас власть не слышит, не видит и не думает о нас. Надо надеяться только на себя, даже власти света в конце туннеля не видят, живут для себя».

Я прихожу к выводу, что не такая уж непродвинутая наша молодежь. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше! И это право у каждого гражданина нельзя отнять.

Вдумайтесь в цифры. За последние пять лет по моим собственным подсчетам из Хотимского района в Россию на ПМЖ уехало более ста человек. За это же время более 150 человек получили российское гражданство. Около двухсот человек имеют вид на жительство. И это только из маленького отдельно взятого района!

Это мои данные, но и власть эти цифры знает и не обращает на них никакого внимания.

Задавал я те же самые вопросы учащимся старших классов города Минска. И получил еще более интересную информацию. Как и ответы хотимских сверстников, они не отличались особым разнообразием. Большинство с полной уверенностью отвечали: «Будущего у страны нет». На второй вопрос ответы были разные: кто-то заявлял о жизни обычного рабочего, кто-то — успешного предпринимателя или программиста. Но главное было то, что практически все из участвующих в опросе заявили, что они видят свое будущее не в своей родной стране, а за рубежом, большинство — в соседней Польше. Из этого разговора я сделал еще один вывод: «карта поляка» является пределом мечтаний молодых жителей столицы.

Все это удручает. Хотелось бы, чтобы власти задумались над тем, кто будет зарабатывать им на пенсионное обеспечение завтра.

Валерий Коронкевич, sn-plus