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Белорусские туристы стали чаще посещать Украину, чем Россию

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  • 10.07.2018, 19:34
Фото: AP

В 2017 году 91 234 белоруса отправились в Украину, а 46 736 человек – в Россию.

Примерно 20% всех белорусских туристов едут путешествовать в страны СНГ. При этом в 2017 году большинство из них поехало в Украину, а не в Россию, свидетельствуют данные нового статистического сборника Национального статистического комитета Беларуси.

Всего 727 536 белорусских туристов поехали за границу в 2017 году, передает «Белсат».

Черное море и Карпаты победили войну

Одесса
Фото: miszmag/flickr.com

В 2017 году 91 234 белоруса отправились в Украину, а 46 736 человек – в Россию. Таким образом впервые с 2014 года, когда Москва аннексировала украинский Крым, а пророссийские боевики начали войну против Украины на Донбассе, белорусский туристический поток в Украину стал большим, чем в Россию.

Так, если в 2013 году в Украину поехали почти 176 тыс, то в 2014 – только 5,5 тыс. Потом стала видна тенденция восстановления: в 2015 году – 18,5 тысячи человек, 2016 год – почти 46 тысяч.

В то же время с 2016 года падало количество белорусских туристов, которые ехали в Россию – если в 2015 году их было 130,5 тысячи, то в 2016 году – 71,5 тысячи, а в 2017 – 46,7 тысячи.

Всего в страны СНГ в 2017 году отправились 138 447 белорусов.

Дальнее зарубежье

Фото: Dennis Jarvis/flickr.com

В страны за границами СНГ поехали в прошлом году почти 600 тыс. белорусов. Абсолютные рекордсмены здесь Турция и Египет – 140 и 124 тыс. человек соответственно.

За ними идут также страны преимущественно морского отдыха – Болгария, Греция, Испания, Черногория.

Заметным исключением является разве что Польша, популярная близостью своих относительно дешевых магазинов. Ее посетили в 2017 году 36 тыс. белорусов.

Туристы в Беларусь

Мирский замок.
Фото: Василий Молчанов/Белсат

В целом количество иностранных туристов, прибывших в Беларусь в 2017 году, выросло до почти 283 тысяч с 217 тысяч годом ранее. Из этого количества большинство – 192 тысячи – граждане России.

Более, чем в два раза вырос туристический поток из стран вне СНГ – до 84 тысяч с 38 тысяч. Лидерами здесь стали Литва (26 тысяч туристов) и Польша (23 тысячи).


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