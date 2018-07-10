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Россияне обеднели на 1,5 триллиона рублей из-за санкций

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  • 10.07.2018, 21:05
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Санкции имеют удушающий эффект для РФ.

Российские граждане стали главными пострадавшими в санкционной войне России с Западом, разгоревшейся после аннексии Крыма в 2014 году и удара по малазийскому Boeing над Донбассом, передает finanz.ru.

Хотя под санкциями оказалось 20% российской экономики с выручкой 30 трлн рублей в год, а банки и госкорпорации оказались отрезаны от международных рынков капитала и были вынуждены гасить внешний долг, превышавший 700 млрд долларов, на их рентабельности попадание в "черные списки" США и Евросоюза сказалось слабо, подсчитали аналитики АКРА.

Так, рентабельность банковского сектора за время санкций упала на 0,8 процентного пункта, но главным образом из-за рецессии в экономики и кризиса неплатежей. Рентабельность нефтегазовых компаний сократилась на 1,6 п.п, но причиной тому стали не санкции, а, в первую очередь, налоговый маневр российского правительства.

Заплатить за санкционный конфликт пришлось населению, отмечает АКРА, причем основной удар пришел не со стороны Запада, а через ответные меры властей РФ.

В рамках контрсанкций был запрещен импорт овощей, фруктов, мяса, сыров и другого продовольствия, из-за чего подорожала потребительская корзина. Людям пришлось больше платить за товары базовой необходимости, в результате реальные располагаемые доходы просели на 2-3%.

С учетом того, что Росстат оценивает суммарные доходы населения примерно в 50 триллионов рублей в год, включая в эту сумму как зарплаты и пенсии, так и доходы от бизнеса и собственности, в годовом выражении население обеднело на 1,5 триллиона рублей.

При этом "негативный вклад контрсанкций не был компенсирован положительным эффектом роста производства в секторе АПК", подсчитали в АКРА: хотя замещающее сельхозпроизводство добавило около 1 процентного пункта к ВВП, этот рост "был преимущественно обусловлен инвестициями 2010-2013 гг, когда санкционная война и экономическая изоляция не снились даже в кошмарах.

"Рост производства в секторе АПК, непосредственно связанный с контрсанкциями, не превысил 0,1 п. п"., - говорится в докладе агентства.

Санкции продолжат сдерживать рост российской экономики, и так ограниченный планкой в 1,5% в год из-за сокращения работоспособного населения, предупреждает АКРА. Причем, санкционный эффект будет нарастать с прошествием времени и усиливаться.

Главный риск - это отмена совместных технологических проектов и снижение добычи нефти и газа, которое начнется в 2020х годах из-за отсутствия в РФ современного оборудования.

Санкции имеют удушающий эффект, который действует по принципу сложного процента: из-за них к 2025 году Россия может потерять 5% нефтедобычи, а к 2030-му - около 10%, прогнозирует директор энергетического центра "Сколково" Татьяна Митрова.

За 4 года санкций в России так и не было произведено ни одного флота для гидроразрыва пласта, а тот флот, который есть, устаревает и требует замены, напоминает она.

Главной причиной спада добычи в 2020-х "может стать не столько отсутствие доступа к западным технологиям для реализации новых проектов, сколько отсутствие технологических возможностей по интенсификации добычи на действующих месторождениях", предупреждает Митрова.


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