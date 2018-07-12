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Медведев призвал россиян самостоятельно вытягивать экономику из кризиса

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  • 12.07.2018, 16:07
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Государственных средств не хватает.

Государственных денег недостаточно для того, чтобы модернизировать инфраструктуру и ускорить российскую экономику; власти считают, что инвестировать в стимулирование роста должен и частный сектор.

Об этом на заседании правительства в четверг заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает finanz.ru.

Президент Владимир Путин поставил задачу довести инвестиции в основной капитал до 25% ВВП, напомнил Медведев: в первую очередь, деньги потребуется "на модернизацию реального сектора экономики" и "обновление" инфраструктуры, которая достигла критической стадии износа - более 50%, по данным Счетной палаты.

Без решения этой задачи "мы вряд ли сможем добиться необходимых темпов экономического роста, не сможем стабильно развиваться", заявил Медведев: "Инфраструктурные проблемы - они остаются одним из главных препятствий для инвестиции". "Но только за государственные деньги мы инфраструктурные проблемы не решим, это очевидно", - сказал премьер.

"Нужно активнее привлекать в эту сферу частных инвесторов", подключить бизнес и распределить имеющиеся ресурсы, добавил он.

Государство, по его словам, поможет системными мерами по улучшению инвестиционного климата. "Речь идет о том, чтобы деловая среда стала более стабильной и комфортной для частных инвесторов, чтобы мы создали условия на макроуровне и поддерживали их, а в дальнейшем обеспечивали предсказуемые правила игры в области налоговых платежей, тарифного регулирования, довели до завершения реформу контрольно-надзорной деятельности", - пояснил премьер.

Налицо "шизофрения экономической политики", пишет директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов: в налоговой и бюджетной стратегии на ближайшие три года, которую Минфин представил на прошлой неделе, прямо указано, что "увеличение доли государства в экономике на 1% ВВП замедляет рост на 0,5 процентного пункта" в год.

"Но при этом вся бюджетная конструкция - это именно об увеличении доли государства", - напоминает Тремасов: повышение НДС, изъятие средств из экономики и практически полное отсутсвие планов приватизации госсектора (доходы от продажи госдолей - нулевые к 2021 году).


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