Американцы назвали Обаму лучшим президентом США 2 12.07.2018, 21:14

Около 44% граждан США считают Барака Обаму лучшим американским президентом современности.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Pew Research Center.

Еще 33% респондентов отдали предпочтение Биллу Клинтону, 32% — Рональду Рейгану, а 19% назвали лучшим Дональда Трампа, который еще не отработал половины своего срока. На пятом месте — Джордж Буш-младший, его назвали лучшим 14% опрошенных.

Уточняется, что предпочтения разнятся в зависимости от возраста опрошенных. Например, каждый десятый респондент упомянул Джона Кеннеди (12%). При этом наибольшую популярность он имеет среди тех, кто жил во время его президентства. В то же время опрошенные в возрасте от 22 до 37 лет чаще, чем старшие поколения, отдают предпочтение Обаме.

Отчет основан на телефонных интервью, которые были проведены с 5 по 12 июня среди более чем 2 тыс. совершеннолетних жителей 50 штатов, а также в округе Колумбия. Погрешность исследования — 2,6%.

Обама покинул свой пост, после того как президентом США стал Дональд Трамп. Выборы президента США прошли в ноябре 2016 года. Отмечается, что в опросе 2011 года лучшим президентом Обаму признали 20% респондентов.