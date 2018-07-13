Семь протоколов: ГАИ оштрафовала танцующую мотоциклистку из Минска 26 13.07.2018, 12:52

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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Опубликованное в Сети видео не осталось без внимания инспекторов.

Мотоциклистку Дарью, которая показывает акробатические трюки прямо во время движения, вызвали в ГАИ Минска и оштрафовали. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала сама девушка.

Опубликованное в Сети видео не осталось без внимания инспекторов. Девушке сразу позвонили из ГАИ Минска и вызвали к начальнику, где она подтвердила свои факты нарушения ПДД, снятые на видео.

— Начальник ГАИ очень серьезно со мной поговорил, спокойно и доходчиво объяснил ситуацию и последствия, — рассказала Дарья.

В результате на девушку составили семь административных протоколов. Сумму штрафов, которые ей придется оплатить, Дарья раскрывать не захотела.

— Безусловно теперь я буду осторожнее себя вести. Приключений и внимания мне более чем хватило, да и дорога не место для них…