На въезде в Минск транспорт простоял два часа из-за лужи 2 13.07.2018, 18:50

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Ливневки не справились с нагрузкой.

Пока одни минчане рассматривали фотографии затопленных дождевой водой совсем недавно открывшихся улиц Комсомольской и Революционной, рассуждая о пользе реконструкции, другие жители города стояли в пробке, продиктованной погодой, пишет onliner.by.

Затор появился из-за того, что общественный транспорт два часа не мог проехать через внушительную лужу, образовавшуюся под путепроводом на пересечении МКАД — пр. Победителей.

Как видно на записи читателя Александра, начало проспекта оказалось подтопленным дождевой водой. По какой-то причине ливневки не справились с нагрузкой. Водители автобусов не решились пересекать лужу, из-за чего образовался затор. Как пишет Александр, съезд с МКАД не перекрыли, отчего очередь автомобилей выросла еще больше. Как оказалось, из-за подтоплений задержка в движении автобусов на данном участке составила целых два часа.

Подтопления видели и на других улицах Минска. Вот, например, какая ситуация была зафиксирована на ул. Ульяновской:

По данным синоптиков, дожди, а местами грозы с ливнями продолжатся до конца пятницы. В выходные ситуация не сильно изменится. Дожди с переменной облачностью ожидаются вплоть до конца следующей рабочей недели.