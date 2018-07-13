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США и Великобритания договорились вести диалог с Москвой «с позиции единства и силы»

  • 13.07.2018, 19:31
Дональд Трамп и Тереза Мэй

После переговоров в Чекерсе Трамп и Мэй заверили журналистов в единстве курса в отношении РФ.

США и Великобритания договорились вести диалог с Москвой "с позиции единства и силы".

Как пишет «Немецкая волна», об этом в пятницу, 13 июля, заявила глава британского кабмина Тереза Мэй по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом в загородной резиденции британских премьеров - Чекерс под Лондоном.

Трамп, в свою очередь, напомнил о том, что на саммите в Брюсселе 11-12 июля убедил партнеров по НАТО довести расходы на оборону до 2 процентов от объема ВВП: "Думаете, что Путин этому обрадуется? Я так не считаю".

"Миллиарды долларов перетекают в карманы России"

Как и ранее в Брюсселе - Трамп выразил озабоченность строительством газопровода "Северный поток-2", который должен напрямую связать РФ и Германию. "Миллиарды и сотни миллиардов долларов перетекают из Германии в карманы России", - подчеркнул глава Белого дома, назвав трубопровод "ужасной вещью".

Соглашение о свободной торговле

В ходе общения с журналистами как Трамп, так и Мэй подчеркнули важность заключения соглашения о свободной торговле между Вашингтоном и Лондоном после выхода Великобритании из состава Евросоюза. При этом американский лидер несколько сгладил свою критику в адрес главы британского кабинета министров, которая проводит курс на "мягкий "Брекзит". "Что бы вы ни делали, меня все устраивает - только обеспечьте для нас возможности вести совместную торговлю", - подчеркнул он. В свою очередь, Мэй заверила Трампа, что Лондон будет стремиться к заключению "амбициозного соглашения".

Концепция "Брекзита", продвигаемая Мэй, в частности, предполагает создание Лондоном зоны свободной торговли с ЕС и общий с Брюсселем свод правил для этого.


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