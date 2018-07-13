Советы водителям: как ехать во время потопа и что делать, если машина побывала в воде 3 13.07.2018, 19:39

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Даже если машина не заглохла, но в процессе езды поплавала, нужно срочно ехать на СТО, чтобы спасать электрику.

К вечеру 12 июля после сильного ливня в Бресте оказались серьезно подтопленными центральные улицы города и некоторые в районах города, пишет «Брестская газета».

Автомобили, которые оказались в эпицентре событий, скорее плыли, чем ехали. Судя по фото из соцсетей и СМИ, немало было машин, которые оказались в воде по стекла, а некоторые чуть ли не полностью скрылись под водой.

Журналисты приводят ответы на вопросы какая лужа опасна для автомобиля, что делать если транспортное средство оказалось в воде и на что обращать внимание в дальнейшем.

Когда опасна лужа

При преодолении лужи до 15 см могут промокнуть лишь тормозные колодки и диски, днище автомобиля, выхлопная система — на работоспособности автомобиля все это никак не сказывается.

Если глубина лужи составляет 20—25 см («по бордюр»), то промокнет сцепление, нижняя часть двигателя и коробки передач. Ничего страшного в этом тоже нет. Так, сцепление легко и быстро просушивается само — в процессе равномерного передвижения. А двигатель и КПП в этом случае герметичны.

При глубине свыше 35 см уже появляется риск в лучшем случае заглохнуть (если вода зальет выхлопную систему), в худшем — словить гидроудар (если вода попадет в двигатель). Очень часто машина глохнет по первой причине, водитель пытается ее завести с водой в моторе — исправляется возникающая поломка лишь капремонтом.

Также «хлебнуть» воды можно через воздухозаборник (находится на высоте около 40 см) в тот момент, если проезжающий рядом грузовик создаст волну.

Не тяните до завтра

Если даже автомобиль не заглох, а доехал до гаража своим ходом, но в процессе езды все равно пару раз «окунулся», помощь ему нужно оказать немедленно. Езжайте на СТО разборки и сушки всех электрических блоков. Дело в том, что после погружения в воду у авто начинают гнить (окисляться) проводка, реле, барахлить компьютер, датчики и все, что содержит медь.

Особенно часто «загибаются» стеклоочистители, электронная настройка зеркал, задние стеклоподъемники, фары и фонари, дополнительное электрооборудование (датчики дождя, круиз-контроля, парктроника и так далее).

При правильном подходе с кузовом ничего не случится: он покрашен снаружи и обработан внутри. Однако если салон сильно промок и сразу же не разобран для полной просушки, влажные детали интерьера спровоцируют коррозионный процесс, и машина начнет гнить изнутри. Кроме того, в салоне навсегда закрепится затхлый запах. То же самое касается и багажника. Зато можно вообще не волноваться за днище — оно рассчитано на влагу (мойка, снег, лужи).

Проезжаем по «большой воде»

Понятное дело, что в сильный ливень, спровоцировавший потоп, лучше вообще не выезжать. А если уже потоп застал в дороге, то советуем поставить машину на возвышенности и либо ждать в салоне, пока вода не стихнет, либо укрыться в ближайшем кафе. Но если ехать все-таки нужно?

Подготовка. Во-первых, отсоедините резиновый патрубок от впускного коллектора (воздух в двигатель при этом будет поступать напрямую — в обход воздушного фильтра). Это увеличит высоту забора воздуха. Во-вторых, защитите от попадания воды генератор, стартер, прерыватель-распределитель, свечи и разъемы, используя резиновые шланги, промасленную бумагу, резину от автомобильной камеры любые другие подручные средства. В-третьих, загерметизируйте отверстие масляного щупа, крышки маслоналивной горловины (например, можно надеть на них кулек и закрепить его суперклеем).

Движение. Осуществляется на низшей передаче со скоростью 5—10 км/ч, равномерно (без остановок, не снижая оборотов и без переключения передач). После выезда авто не глушите — дайте мотору просохнуть.

Обратите внимание на оптику

Как правило, после того как машина побывала в воде, запотевает оптика: фары, поворотники и задние фонари. Мало того, что ночью с запотевшей оптикой ездить очень опасно, так еще и при продаже автомобиля у потенциального покупателя обязательно будут вопросы и повод для серьезного торга. В некоторых автомобилях эти элементы неразборные либо недоступны для каких-либо манипуляций — нужна замена.

Если доступ к внутренности оптики все-таки есть, — например, через отверстие для лампочки, — то можно попробовать высушить деталь феном изнутри, те же передние фары. Увы, успех не гарантирован: несмотря на все манипуляции, очень часто они продолжают запотевать, что устраняется лишь заменой. Также редко удается восстановить и повторители поворотов.

Следы воды на фонарях сзади не так заметны невооруженным глазом (за счет того, что пластик цветной), однако если не уделить им внимание, из-за сырости проводку будет коротить и вызывать выход лампочек из строя. Аналогично и с подсветкой номерного знака — после воды перегорает постоянно.