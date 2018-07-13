«Отличная работа! Хочу вас поздравить!»: за что Трамп и Макрон благодарили Грибаускайте? 4 13.07.2018, 22:59

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Даля Грибаускайте

Президент Литвы взяла на себя важную роль.

Саммит НАТО мог завершится по-разному – говорили даже об ультиматуме президента США Дональда Трампа, выходе из Альянса. Однако после напряженного заседания за закрытыми дверьми настроение лидера США изменилось. За такой счастливый исход благодарили и президента Литвы Далю Грибаускайте, пишет delfi.lt.

Фото: LRP

В четверг утром состоялось бурное и незапланированное заседание руководства стран НАТО, на котором Трамп обрушился с критикой на страны Альянса, которые выделяют на оборону недостаточно средств. После него заговорили о крахе. Будто бы президент США пригрозил выходом из Альянса. После того как страсти поутихли достоянием гласности стали и другие детали того, что произошло на саммите.

По мнению политического обозревателя и аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса, именно президента Литвы надо благодарить за разрешение кризиса в Брюсселе.

Пока потрясенные главы некоторых стран Европы молчали, а премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен стыдил Трампа, по данным источников, именно президент Литвы взяла на себя роль посредника. Ей, кажется, удалось убедить главу США в том, что страны Альянса понимают, насколько важно нести бремя вместе.

Кроме того, после того как стало известно о заявлениях Трампа о выходе из Альянса, она первая в интервью Reuters опровергла эти данные и страсти поутихли. Такую информацию источников и официальные заявления Грибаускайте позже косвенно, но перед камерами оценил и сам Трамп. "Отличная работа!", – обратил он внимание на проходившую Грибаускайте.

Президент Литвы поблагодарила за благоприятное для небольших стран давление президента США.

"У вас прекрасный представитель", – повернувшись к журналистам, сказал Трамп. А затем публично расточать комплименты стал расточать и глава Франции Эммануэль Макрон. Увидев Грибаускайте, беседующую с премьером Армении Николой Пашиняном, Макрон вмешался в их диалог и демонстративно поблагодарил главу Литвы за то, что она взяла в руки и помогла разрешить ситуацию на утреннем заседании.

Фото: LRP

"Хочу поздравить вас с тем, что вы делаете", – поцеловав Грибаускайте и подмигнув ей, сказал Макрон. Пашиняну он объяснил, что утром глава Литвы, а не Франции или Германии своим крепким и убедительным заявлением убедила Трампа. "Я это ценю и буду придерживаться наших обязательств по безопасности", – подчеркнул Макрон.