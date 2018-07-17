Лучше бы им совсем не встречаться Илья Мильштейн, «Сноб»

17.07.2018, 14:33

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Илья Мильштейн

Фото: «Сноб»

Ради мира на земле.

На саммите в Хельсинки американский президент наконец вдоволь наговорился со своим заокеанским другом, Владимиром Путиным. Но лучше бы им было не встречаться

Это был один из главных вопросов саммита в Финляндии: как долго Трампу придется ждать Путина. В нем заключалась важная психологическая интрига. Ведь российский президент стремится опаздывать всегда и всюду, расчетливо нервируя уважаемых партнеров, но в Хельсинки у него был собеседник особенный, которого, пожалуй, не следовало ни обижать, ни раздражать. Американский президент, как все знают, искренне симпатизирует своему российскому коллеге, и это нужно было учитывать. Поскольку в мире почти не осталось политиков мирового уровня, искренне симпатизирующих Путину. А Трамп, которому, кроме Путина и, вероятно, Ким Чен Ына, из политиков мирового уровня в принципе не нравится никто, все-таки стоит во главе сверхдержавы.

Указанные обстоятельства президент РФ учел, и в итоге все вышло для него как нельзя лучше. Владимир Владимирович, конечно, опоздал, минут на сорок. Но Дональд Иванович, должно быть, ревниво поджидавший его где-то на подступах к месту встречи, явился еще через 20 минут, и мудрый россиянин это стерпел. Потому и переговоры, изначально бессмысленные и пустые, прошли в явно дружеской обстановке, что сделалось очевидным, когда главы государств предстали перед журналистами.

Путин на этой пресс-конференции солировал. Трамп ему поддакивал. Если же разговор касался деликатных сюжетов, типа вмешательства России в американские выборы, и надо было прямо отвечать, кому он верит, своей разведке или экс-подполковнику КГБ, грубоватый с виду президент США внезапно демонстрировал чудеса дипломатии. Открывалось, что он «верит и той, и другой стороне».

В целом складывалось впечатление, что Трамп в столице Финляндии вместе с другом провел один из лучших дней своей жизни. Друг понимал его как никто и поддерживал как мог. Называл «полным бредом» подозрения в том, что перед выборами в Америке Кремль будто бы сговаривался с командой претендента. Предлагал нестандартный ход в деле русских хакеров: пускай, дескать, комиссия спецпрокурора Мюллера приедет в Москву и поучаствует в допросе наших граждан, а мы тогда взамен допросим господина Браудера, который увел из России более полутора миллиардов долларов, чтобы часть этой суммы передать госпоже Клинтон. Такие изумительные пасы давал он партнеру (хотя и не совсем правдивые, ведь Браудер отказался от американского гражданства, и допросить его американцы не могут). А ближе к завершению подарил другу мячик.

Когда же надоедливые американские корреспонденты в лоб спрашивали его, желал ли он победы Трампу и есть ли у него на Трампа компромат, отвечал просто. Да, желал, «потому что он говорил о нормализации российско-американских отношений». Нет, компромата не держим, ведь «когда господин Трамп приезжал в Москву, я даже не знал, что он там находится». И еще — выручал друга.

Тот по поводу признания Крыма ранее высказывался туманно, шокируя западную общественность, а на пресс-конференции про этот Крым и не вспомнил. Как не вспомнил ни про Донбасс, ни про Олега Сенцова. Путин пришел ему на помощь. Со слов Владимира Владимировича стало известно, что президент Трамп «говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации». Хозяин Кремля отмазывал хозяина Белого дома.

Рука об руку, плечом к плечу выступали они против общего врага: подлого американского истеблишмента со всеми его разведчиками, газетчиками, республиканцами, демократами и спецпрокурором. Ничего подобного в истории российско-американских отношений никогда прежде не происходило. На глазах творилось чудо невиданное. Такое вообще творилось, что бывший директор ЦРУ Джон Бреннан назвал Трампа предателем.

Впрочем, этот вопрос куда сложней того, с которого мы начали, счастливо разрешившегося. Есть точка зрения, что президент США успешно раскалывает Запад, постоянно ругаясь со своими союзниками по НАТО, и это граничит с предательством. Есть мнение, что он идиот, причем не в оскорбительном смысле, но чисто по-человечески, уродился таким, никто не виноват. Высказывается также предположение, что Трамп убедительно доказывает своими разрушительными для цивилизованного мира словами и делами предательскую сущность идиотизма в большой политике.

Саммит, на который оба лидера опоздали, окончательного ответа на эти вопросы не дал. Загадав лишь новые загадки. Осталось, например, непонятным, почему вдруг Трамп резко свернул пресс-конференцию и попрощался с публикой после того, как Путин начисто опроверг слухи о наличии у Кремля компромата на президента США. Не исключено, что в эту минуту даже он сообразил, до чего глупо выглядит, но это только гипотеза.

Несомненно другое. Трамп ошибался, уверяя, что за время, проведенное им вместе с Путиным в Хельсинки, отношения России с Америкой изменились к лучшему. Ничего тут к лучшему не изменилось, скорее, наоборот: мир, в котором мы живем, стал еще опаснее. В нем заметно прибавилось хаоса, что являлось основной целью российского президента перед встречей с американским, и эта цель была достигнута. Поскольку правила, по которым сверхдержавы играли даже в советские годы, отменены, и все воюют против всех: Кремль с Белым домом, Трамп с Европой и конгрессом, Путин с Украиной — и не видно выхода. Эпоха застыла с секундомером, фиксируя опоздания двух самолюбивых альфа-самцов и замеряя длительность их переговоров — один на один и в составе делегаций, — но по совести лучше бы им совсем не встречаться. Ради мира на земле.

Илья Мильштейн, «Сноб»