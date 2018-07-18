Стало известно, как стать умнее с помощью кофе 18.07.2018, 8:26

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Ученые открыли неизвестные ранее свойства утреннего напитка.

Специалисты Технологического института Стивенс в США выяснили, что аромат кофе улучшает у людей аналитические способности. В частности, речь шла о выполнении стандартизированного теста GMAT для поступающих в зарубежные бизнес-школы, сообщает MedicalXpress.

В эксперименте приняли участие около ста студентов, которые прошли тест GMAT, состоящий из 10 вопросов по алгебре. При этом одна группа выполняла задачи в присутствии аромата кофе. Оказалось, что эти участники лучше выполняли тест, чем те, что были в другой группе.

В второй части исследования ученые опросили 200 человек. Им предложили ответить, как аромат кофе влияет на человека. По мнению респондентов, аромат кофе должен повышать бдительность и энергичность, а также увеличивать продуктивность и улучшать выполнение различных задач.

По мнению ученых, учитывая, что в первом эксперименте источник кофейного запаха не имел кофеина, то полученные при тестировании хорошие результаты объясняются обычным самовнушением.

Исследователи полагают, что в данном случае эффект плацебо от может оказаться полезным. Например, использовать запах кофе для улучшения производительности учащихся и сотрудников.