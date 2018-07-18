Активист из Гродно: Недошитое белыми нитками дело развалилось по швам 1 18.07.2018, 10:39

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Николай Соляник

Суд над Николаем Соляником перенесли на неопределенный срок.

В суде Октябрьского района Гродно на 18 июля было назначено рассмотрение административного дела общественного активиста Николая Соляника.

Однако, как сообщает "Гродненская Весна", 17-го июля, за день до того как должен был состояться суд, Солянику позвонила секретарь суда и сообщила, что его дело отправлено на доработку и поэтому суда не будет. А вот когда суд состоится и состоится ли вообще, секретарь не сообщила.

Как пошутил сам Николай Соляник:

- У тех, кто сшивает на меня дело, видимо не хватило белых нитей. И недошитое дело развалилось по всем швам. Видимо поэтому взяли перерыв, чтобы приобрести побольше тех белых нитей.

Напомним, что Николай Соляник вместе с активистом Александром Лаврентьевым 3-го июля хотели провести флешмоб. Их, в классически-тюремной полосатой одежде, на улице задержали неизвестные и в брутальной форме затолкали в бусик и вывезли. Позже активисты оказались в ИВС, где Николаю Солянику, который имеет вторую группу инвалидности, стало плохо. Его на скорой отвезли в больницу.

Александра Лаврентьева прямо из ИВС, никому не сообщив, хотя активиста искали и друзья и родные, отвезли на суд, где оштрафовали на 20 базовых величин.

А после того как Николай Соляник выписался из больницы, ему сообщили, что суд состоится 18-го июля. Теперь же стало известно, что суда не состоится, так как его решили перенести, а материалы дела отдать на доработку.