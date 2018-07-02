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Wall Street Journal: КНДР расширяет производство баллистических ракет

  • 2.07.2018, 12:36

Эксперты изучили снимки со спутника.

Северокорейские власти занялись расширением завода по производству твердотопливных баллистических ракет в городе Хамхын на востоке КНДР. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследователей из Миддлберийского института по изучению международных проблем в Монтерее (штат Калифорния).

Эксперты пришли к такому выводу, изучив снимки со спутника, сделанные компанией Planet Labs из Сан-Франциско. Отмечается, что на заводе производятся ракеты, которые могут поразить американские военные объекты в Азии, а также континентальную часть США.

Портал 38 North, работающий при Центре имени Генри Стимсона в Вашингтоне, сообщал в конце июня о том, что Северная Корея продолжает работу по развитию инфраструктуры ядерного центра Йонбён близ Пхеньяна. Согласно отчету экспертов центра, изучивших спутниковые снимки, северокорейцы внесли изменения в систему охлаждения реактора для производства плутония, также ведется строительство экспериментального легкого водного реактора. Судя по снимкам, скоро в Йонбёне также заработают радиохимическая лаборатория, завод по обогащению урана и по производству радиоизотопов.

В Сингапуре 12 июня прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР. На саммите американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились развивать двусторонние отношения и достигнуть в скором времени мира на Корейском полуострове. Ким Чен Ын также подтвердил свое намерение по денуклеаризации КНДР и уничтожению испытательного полигона Пхунгери. В конце июня источники NBC сообщали, что северокорейцы в последние месяцы увеличили производство ядерного топлива на своих секретных объектах. По данным источников газеты The Washington Post, КНДР не планирует отказываться от ядерного оружия.


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