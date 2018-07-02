19-летний россиянин: Мы хотим, чтобы Путин сложил полномочия и ушел 1 2.07.2018, 12:58

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На смену нынешним властям придет более современное поколение.

Сергей Чайковский стал известен после того, как год назад снял на видео урок по "противодействию экстремизму" в своей гимназии. Выступая перед классом, учитель назвал подростков, которые ходили на митинг Навального 26 марта 2017 года, "фашистами", "предателями народа" и "холопами англосаксов". Видео набрало популярность в интернете, а Чайковский за год превратился в одного из ярких деятелей сибирского протестного движения. Он был волонтером томского штаба Навального, а позже – штаба Собчак, написал премьеру Медведеву открытое письмо с просьбой уйти в отставку, выходил на одиночные пикеты перед мэрией и ФСБ, провел двое суток в изоляторе временного содержания. В июне Чайковский и его друзья объявили о создании томского отделения молодежного демократического движения "Весна", передает "Радио Свобода".

– Как складывались у вас отношения с учителями в гимназии после публикации того вашего видео с "урока противодействия экстремизму" в 2017 году?

– Я ушел из гимназии. Там начались проверки со стороны ФСБ, прокуратуры, даже Следственный комитет подключился – уж не знаю, чего они хотели. Учитель, с которым я поспорил, и сейчас работает в школе, но, говорят, что он больше не устраивает подобных "уроков". Лично я уверен, что сделал тогда все правильно. В колледже, где я сейчас учусь, все знают о моей гражданской позиции, но никаких проблем у меня нет. Если меня задерживают, и в колледж приходят письма из полиции, учителя говорят: "Главное, чтобы ты не сел". Я им пообещал, что пока учусь, постараюсь.

12 июня, в День России, Чайковский и его друзья объявили о создании томского отделения молодежного демократического движения "Весна". Возникшее в 2013 году в Санкт-Петербурге, движение "Весна" активно развивает свою сеть в регионах. Группы поддержки появляются в Воронеже, Оренбурге, Чебоксарах и других городах страны. Активисты "Весны" называют себя "активными гражданами России" и объявляют своей целью "смену коррумпированного режима" с помощью проведения мирных уличных акций, митингов и лекций.

– Вчера к нам присоединилось пять активистов, в соцсетях многие опубликовали новость о нашей группе, – рассказывает Сергей Чайковский. – Мы расклеили по городу листовки, одна до сих пор висит возле мэрии. Удивительно, что сотрудникам полиции не приказали ее содрать. Странно даже.

Юные оппозиционеры быстро привыкли к тому, что за каждым их шагом следят полицейские, а местные власти блокируют все их инициативы, под разными предлогами отказывая в проведении акций. Поэтому вчерашние дети выходят на улицу без согласования – в защиту Telegram или в поддержку Навального, – хорошо понимая, что за это могут наказать не по-детски.

Ксения Фадеева, координатор томского штаба Навального, недавно провела 10 суток в спецприемнике. После акции "Он нам не царь" сотрудники полиции обвинили Ксению в "неповиновении законным требованиям сотрудников полиции". Якобы она пыталась вырвать у оперативника служебное удостоверение и убежать. Хотя суду была представлена видеозапись момента задержания, на котором видно, что Фадеева не сопротивляется, ее все равно сочли виновной.

– Новости о задержаниях активистов – это уже обыденность, – говорит Сергей Чайковский. – Я понимаю, что за мной тоже могут прийти и сказать: ваша организация "террористическая" – собирайте вещи. Но пока ничего такого серьезного не происходило. Задерживали меня только один раз, на семинаре "Открытой России" в Ленинградской области. Это было 7 октября – день рождения Путина, и все региональные штабы повесили баннеры "65 лет – пора на пенсию". В конференц-зале, где должен был проходить семинар, начался обыск – полицейские говорили, что ищут здесь какие-то наркотики. Потом они усадили координатора нашего отделения в свою машину. Я встал перед капотом машины, спросил, за что… Мне лейтенант говорит: "Ты совсем придурок? Сейчас тебя переедем". Потом он встряхнул меня за плечи, я начал падать и ухватился за его форму. И тут он кричит эту знаменитую фразу из сериала: "Андрюха, бобик!" Так под вой сирен и уехали. В изоляторе временного содержания я провел 45 часов.

Активисты шутят, что гражданская позиция в России дорого стоит. После каждой протестной акции или пререканий с полицией судьи выписывают молодым людям многотысячные штрафы. Меньше чем за год Сергей оказался должен государству 160 500 рублей: 10 000 за организацию несанкционированного пикета и 150 000 – за повторное нарушение правил организации массовых мероприятий. Этот "счет" за Сергея оплатил штаб Навального. 500 рублей за "неповиновение законным требованиям сотрудников полиции" он выплатил из своего кармана.

– После того как я отсидел двое суток в одной камере с какими-то алкоголиками, полицейские с мигалками привезли меня в банк, где я этот штраф и погасил.

– Как ваша мама относится к тому, что вы делаете?

– Ее отношение к оппозиции поменялось как раз после моего задержания. Я в два часа ночи позвонил ей, сказал, что буду некоторое время без связи, попросил не переживать. Видимо, тогда она поняла, что это происходит с ее сыном, касается ее жизни, и этот произвол будет продолжаться. Когда я вернулся, то пообещал, что постараюсь такого не повторять. Но 28 января меня снова задержали, мне грозило до 30 суток лишения свободы. Но в итоге "отделался" штрафом в 150 тысяч. Обошлось.

По словам Сергея, его мама сейчас настойчиво советует сыну уехать из города, а еще лучше – из страны. Но Чайковский не считает, что ему "пора валить".

– Я уезжать не собираюсь никуда и более того – я не боюсь, и даже не испытываю какого-то врожденного страха перед полицией. Это смешно, но они мне предлагали работу.

– Кто именно?

– В Приозерске, где меня задержали, один из полицейских сказал: вот сейчас год пройдет, "административку" свою погасишь, приезжай работать к нам, в полицию. Молодых сотрудников не хватает. В администрации Томской области есть такое подразделение – Комитет общественной безопасности – они митинги согласовывают. Звали меня к себе на стажировку. Говорят: вот придешь к нам подавать заявку и сам себе напишешь отказ. Посмеялись. Я знаю, что у многих сейчас появился страх. Мне в Томске ребята пишут, мол, хотели на митинг, но он был несогласован – передумали.

Боятся репрессий, боятся, что будут проблемы с учебой. Когда Навальный заявил, что собирается в президенты, очень многие на этом активизировались. Тогда я был волонтером штаба Навального, к нам приходило очень много молодых людей, которые выражали ему поддержку, что им надоел произвол властей. Я уверен, что сейчас они остаются при своем мнении, просто давление становится все больше с каждым днем. И я прекрасно понимаю тех, кто не хочет выходить на улицы. После первого задержания я тоже задумывался, нужны ли мне эти проблемы? Но потом мое подавленное настроение достаточно быстро прошло. Сейчас мы готовимся к осенним акциям "Весны".

– Чего вы хотите по большому счету добиться этими акциями?

– Во-первых, честных выборов, чтобы можно было выбирать не среди тех, кого одобрил Кремль, а среди независимых кандидатов. Потому что иначе у страны нет будущего. И конечно, мы хотим, чтобы Путин сложил свои полномочия и ушел.

– Вы верите, что власть в стране может в обозримом будущем таким вот образом смениться?

– У нас все возможно. Например, завтра вечером выйдут на улицы толпы людей и не уйдут, пока власть не сложит свои полномочия. А может, этого и через 30 лет не случится. Я люблю свою страну, а государство – нет. Оно отказывает нам в нашем праве жить свободно. Но я более чем уверен, что количество людей со здравым мышлением растет, и когда-нибудь на смену нынешним властям придет современное поколение, которое совсем во всем другое. И тогда все изменится.