Линас Кояла: В НАТО на Беларусь не смотрят как на нейтральное государство 20.07.2018, 12:59

Линас Кояла

Фото: DELFI

С территории Беларуси возникают потенциальные риски для Сувалкского коридора.

Белорусский вопрос является важной деталью при рассмотрении в НАТО различных сценариев, связанных с Сувалкским коридором, считает литовский политолог Линас Кояла. По его словам, этот потенциальный риск для стран Балтии, которые могут оказаться отрезанными от союзников, серьезно беспокоит Североатлантический Альянс. В интервью Сharter97.org политолог подчеркнул, что в НАТО на Беларусь не смотрят как на нейтральное государство.

Что касается двусторонней повестки Литвы и Беларуси, то, несмотря на довольно крепкие торговые связи, вопрос возводимой на российские средства в Островце Белорусской АЭС осложняет любые разговоры о возможном усилении контактов.

Более того, по словам эксперта, БелАЭС сейчас уже рассматривается как угроза для всего ЕС в целом, но надеяться на что-либо в плане приостановления проекта сложно без, по крайней мере, наличия по этому поводу декларативных документов в ЕС. И в этом плане очень важной оказывается тема энергетической синхронизации балтийских государств с континентальной Европой.

- Можно ли говорить о том, что белорусский вопрос существует отдельно от российского в контексте НАТО?

- В НАТО идет много дискуссий, связаных с Сувалкским коридором. Эта территория рассматривается как потенциальный риск для стран Балтии, поскольку они могут оказаться отрезанными от других партнеров по Альянсу. Поэтому в этом контексте Беларусь становится важной деталью при рассмотрении различных сценариев.

- Что, по вашему мнению, происходит в вопросом Белорусской АЭС в Островце в рамках ЕС? Можно ли сказать, что поезд уже оставил перрон, и у Литвы нет никаких шансов остановить этот проект?

- Тема АЭС в Островце все чаще европеизируется, т.е. воспринимается не только как проблема отдельных государств, а в качестве потенциальной угрозы для всего ЕС. Правда, поскольку процессы продвинулись вперед, без декларативных документов надеяться на что-то сложно. В этом контексте значимой является синхронизация Балтийских государств с континентальной Европой – проект, по поводу которого в этом году страны Балтии, Польша и ЕС достигли окончательных договоренностей и в ближайшее время их реализуют. Это значительно снизит энергетическую зависимость стран Балтии от соседей с Востока.

- Как вы оцениваете ситуацию, в которой оказался сейчас Лукашенко? Может ли он продолжать маневрировать, достоин ли внимания в общем и целом «диалог», о котором вновь говорят со стороны Европы и даже США? Не является ли «диалог» просто фигурой речи?

- В последнее время видны устремления Беларуси стать медиатором в конфликте между Россией и странами Запада. Самым ярким примером этого были так называемые Минские договоренности при решении вопроса войны на Украине, равно как и другие попытки продемонстрировать своеобразный нейтралитет. Правда, на практике на Беларусь не смотрят, как на нейтральное государство, посколько связи с Россией на политическом, экономическом и военном уровне являются очень тесными. Поэтому и нынешнее условное сближение с Западом не похоже на прорыв по сути – смягчение санкций было и раньше, как и периоды определенного потепления, но они не затягивались. Более того, об этом сложно вести речь с учетом того, что сейчас есть вопрос Островца.

- Как все же стоит Литве смотреть на Беларусь? Нужно ли поддерживать контакты? Деловые связи с Россией практически остановлены, Беларусь, хотья и не является агрессором, как Россия, все же ближайший ее союзник…

- Как сосед и государство с самой продолжительной сухопутной границей, Беларусь остается достаточно значимой для экономики и входит в десятку важнейших торговых партнеров Литвы. Тем не менее, нынешние существенные разногласия по поводу АЭС в Островце осложняют любые разговоры о возможном более тесном сотрудничестве. Факт, что электростанция строится столь близко от Вильнюса в стране с достаточно большой территорией, доказывает, что есть громадные проблемы.