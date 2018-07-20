Видеохит: Актриса показала «привидение», играющее на рояле 2 20.07.2018, 13:47

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Фото: Getty Images

Мнения зрителей разделились.

Американская актриса и телеведущая Дженни Маккарти показала фанатам видео, где, по ее мнению, призрак играет в ее доме мелодию на рояле. Женщина убеждена, что делит территорию с полтергейстом, и одни подписчики ей поверили и советуют обратиться к медиуму. Однако другие нашли происходящему простое объяснение и считают, что звезда специально все подстроила, пишет medialeaks.ru.

Актриса, фотомодель и телеведущая из США Дженни Маккарти решила доказать подписчикам, что в ее доме живет полтергейст. Женщина выложила в соцсети «жуткий» ролик с камеры видеонаблюдения, глядя на который, кто-то и правда может поверить в существование потусторонних сил.

Инцидент произошел с Дженни в ее доме в понедельник. Видео показывает роскошно обставленную гостиную в доме актрисы с диваном, мягким креслом, большим зеркалом и роялем в углу. Дженни, на которой надето длинное розово-голубое платье, сначала смотрится в зеркало, а затем уходит из кадра, после чего в ролике слышен лязг посуды. Через несколько секунд в комнате, где по-прежнему никого нет, раздается фортепианная мелодия.

Дженни тут же решила, что у нее в доме завелся очень творческий призрак, и поспешила сообщить об этом мужу, Дональду Уолбергу.

-Донни! Кто-то только что сыграл на рояле!

-Кто?

-Я не знаю!

Вот как произошедшее выглядит на видео — в комнате во время того, как играет мелодия, действительно никого нет.

Публикация от Jenny McCarthy (@jennymccarthy) 16 Июл 2018 в 6:58 PDT

Актриса, по ее словам, проверила записи с камеры видеонаблюдения и убедилась, что звук ей не послышался. А затем выложила ролик в свой профиль в фейсбуке и инстаграме.

В моем доме есть призрак! Вот что только что произошло! — написала она в фейсбуке.

Подписчики принялись искать таинственному случаю объяснение. Одни предположили, что с этим как-то связан муж Дженни Дональд, который, по словам фанатов, очень любит розыгрыши. Другие уверены, что полтергейст все-таки есть, и актрисе нужно попросить помощи у медиума.

Это все очень странно! Похоже, кто-то действительно есть рядом с роялем. На левой стороне занавесок заметно отражение, а если посмотреть немного ниже и направо, то похоже, как будто кто-то там движется. Эмм, Дженни… Где ты взяла это фортепиано??