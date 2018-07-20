Это вызов: белорусы полетят вокруг света на легкомоторном самолете 1 20.07.2018, 19:48

Перелет начнется и закончится в Минске.

Александр Центер и Андрей Борисевич собираются облететь вокруг света на легкой винтовой «Цессне». Перелет начнется и закончится в Минске, примерно за месяц пилоты преодолеют 28 тысяч километров.

Это будет первая белорусская авиакругосветка. В мире зарегистрировано 230 кругосветных экспедиций на одномоторных винтовых самолетах, но белорусов в списке пока нет, рассказали tut.by организаторы перелета.

Полетят вокруг земли пилоты Александр Центер и Андрей Борисевич. Стартовать собираются 18 августа 2018 года с аэродрома Липки.

Командиром одномоторной «Цессны» станет бизнесмен, председатель Белорусской федерации авиационного спорта Александр Центер. За плечами у пилота 1200 часов налета. Именно тот самолет, который отправится в кругосветку, бизнесмен лично перегнал через Атлантику из США в январе 2017 года. Похожий полет через океан будет частью и кругосветного маршрута.

Владелец группы компаний «А-100», председатель Белорусской федерации авиационного спорта, пилот Александр Центер. Фото предоставлено Белорусской федерацией авиационного спорта

— Тот перелет через Северную Атлантику был очень интересным, к тому же он был зимним. Мы тогда проверили самолет, инфраструктуру на земле, себя, — рассказал Александр Центер. — Моим спутником был Борис Тылевич. Замечательный пилот, классный мужик, авиатор. Вечная память…(пилот Борис Тылевич погиб в сентябре 2017 года при крушении Ан-2 в подмосковной Балашихе. — Прим.).

— Зачем вам эта кругосветка? Это же большой риск!

— А как еще увидеть всю Россию, Арктику, Байкал, Аляску, Гренландию? Если бы можно было купить билет на такой рейс, я бы купил. Хочется пообщаться с людьми там, передать привет из Беларуси, пригласить к нам. Хочется, чтобы среди пилотов-кругосветчиков появился экипаж из Беларуси.

Cessna 182 Т Skylane уже готовится к кругосветке. Фото предоставлено Белорусской федерацией авиационного спорта

— А как без вас в это время дела в Минске? Берете отпуск?

— Да, трудовой. Частично за свой счет. У меня надежные партнеры, которые отпускают. Да и коллективу надо отдохнуть, — улыбается бизнесмен.

Александр Центер предполагает, что самым сложным будет перелет над восточной частью России, над Чукоткой.

— Там нет аэродромов, авиабензина, радиосвязи. Топливо приходится забрасывать туда по морю.

Еще один участник перелета — Андрей Борисевич. У пилота три тысячи часов налета, он руководит авиационной академией «СкайИгл» в США. Перед тем как отправиться в кругосветку из Минска, он успеет перегнать еще один самолет через Атлантику — из США в Украину.

Пилот Андрей Борисевич. Фото из личного архива

— Вы летный инструктор, мастер высшего пилотажа, зачем вам еще и кругосветка? Это вызов для вас как для пилота?

— Да, это вызов: в кругосветку я еще не летал. Думаю, что любому пилоту это было бы интересно. Проект сложный с точки зрения организации: пробить все разрешения, пролететь десять разных стран с разными правилами, порядками, особенностями законодательства. Плюс это, безусловно, испытание человеческих возможностей: каждый день лететь по семь-восемь часов, с ограниченными возможностями для передвижения… это испытание и себя, и самолета, и своих навыков. Да, это челендж.

Еще одна причина, по которой Андрей Борисевич, 15 лет назад уехавший из Беларуси, собрался в кругосветку — возможность сделать что-то для своей страны.

— Кругосветка на белорусском самолете с белорусским экипажем — это серьезный вклад в копилку спортивных достижений Беларуси. Почему бы и нет? — говорит пилот.

Организатор кругосветного перелета — Белорусская федерация авиационного спорта. На весь полет пилоты закладывают около месяца. Их ждет небо десяти стран, около 100 часов в воздухе, более сорока остановок, 734 километра над Атлантическим океаном, озеро Байкал и гора Денали в Национальном парке Аляски под крылом.