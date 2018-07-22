Видеохит: Пес съел арбуз совсем по-человечески 22.07.2018, 12:22

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Ролик быстро набрал популярность в сети.

Забавный пес по кличке Чешир, с удовольствием поедающий арбуз, покорил пользователей сети. Видео опубликовала в Twitter пользователь под ником @JenelleBnstr.

На видео хозяйка подносит к морде своего питомца ломтик арбуза. Животное на долю секунды задумывается, а затем начинает потихоньку откусывать мякоть с середины куска. После этого собака продолжает жевать ягоду по бокам, оставляя невредимой лишь зеленую корку.

The way my dog eats watermelon is everything 😂 pic.twitter.com/DOnklK9uEP — jenelle (@JenelleBnstr) 5 июня 2018 г.

Ролик девушки быстро набрал вирусную популярность. За пару дней его посмотрели более 4,3 миллиона человек.

"Какой милый песик", "Вот это культура!", "Умницы", "Мне бы такого", "Супер, я бы тоже поел арбуза сейчас", "Ест арбуз, как человек", – пишут пользователи сети под видео.