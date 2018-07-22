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Видеохит: Пес съел арбуз совсем по-человечески

  • 22.07.2018, 12:22
  • 1,228

Ролик быстро набрал популярность в сети.

Забавный пес по кличке Чешир, с удовольствием поедающий арбуз, покорил пользователей сети. Видео опубликовала в Twitter пользователь под ником @JenelleBnstr.

На видео хозяйка подносит к морде своего питомца ломтик арбуза. Животное на долю секунды задумывается, а затем начинает потихоньку откусывать мякоть с середины куска. После этого собака продолжает жевать ягоду по бокам, оставляя невредимой лишь зеленую корку.

Ролик девушки быстро набрал вирусную популярность. За пару дней его посмотрели более 4,3 миллиона человек.

"Какой милый песик", "Вот это культура!", "Умницы", "Мне бы такого", "Супер, я бы тоже поел арбуза сейчас", "Ест арбуз, как человек", – пишут пользователи сети под видео.


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