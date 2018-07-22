Шесть изобретений, которые скоро сделают машины невероятно безопасными 3 22.07.2018, 17:05

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Все эти изобретения окажут серьезное влияние на автомобильную промышленность.

Когда кажется, что круче, технологичнее и интеллектуальнее нет и быть не может, инженеры создают такое, что мир протирает глаза.

За десятилетия эволюции автомобили обрели массу технологических изысков и опций комфорта, значительно повысившие качество жизни пользователей, а также поднявшие ездовые свойства и безопасность на небывалый уровень. Но мы еще не все видели! Некоторые свежие решения только вводятся, другие же находятся на концептуальной стадии и появятся не сегодня и не завтра. Но все они окажут влияние на автомобильную промышленность, пишет autorambler.ru.

Подвеска Audi A8 D5

Ингольштадтская красотка не отказалась от своего холодного технократичного амплуа, а только преумножила его, обретя некоторые очень интересные решения. Кроме набора камер кругового обзора, радаров, сонаров и лазерный сканер для беспилотного режима, сделавшего бы честь космическому аппарату, она имеет в своем арсенале продвинутую активную подвеску. В ее состав входят пневматические стойки и титановые торсионы, выполняющие роль стабилизаторов поперечной устойчивости, которые «закручиваются» электромоторами посредством ременного привода с волновым понижающим редуктором.

Откуда энергия для всего этого технобуйства? Из 48-вольтовой электросети, ведь машины нового поколения имеют силовую установку mild hybrid со старт-стоп генераторами. Но это еще не все – интеллектуальная подвеска служит на благо безопасности: увидев, что в бок летит другая машина, «авоська» приподнимает атакуемую сторону кузова на 8 см, дабы удар принял на себя порог и пол.

Подвеска Bose

Помните экспериментальное электромагнитное шасси от компании Bose, которое тестировали на замечательном ветхозаветном Lexus LS400? Если вы позабыли о той подвеске, продемонстрировавшей высочайшую плавность хода и отсутствие кренов, то неудивительно – в серию она не пошла. Но история разработки вышла на новый виток – ее приобрела стартап-компания ClearMotion, управляемая Марко Джованарди, который семь лет проработал инженером в Bose.

Интересно следующее. Во-первых, так называемая проактивная подвеска оригинально устроена – на каждом амортизаторе устанавливается электрогидравлическое устройство, включающее в себя геротор, электромотор и цифровой контроллер. Фиксируя возмущение от дороги, устройство за пять миллисекунд регулирует давление в амортизаторе и как бы поджимает колесо. Во-вторых, девайс разработан для массового применения и по замыслу может устанавливаться на широкую палитру моделей и модификаций. Вопрос в цене – вероятно, устройство ClearMotion окажется, скажем так, не очень дешевым.

Голографический интерфейс BMW

Кнопки и «крутилки» – прошлый век, нынче в моде сенсорные мониторы. Впрочем, и они скоро перестанут удивлять. Компания BMW, применяющая систему управления жестами на машинах пятой и седьмой серии, разработала голографический интерфейс HoloActive Touch.

Удивительный девайс позволяет вводить информацию жестами на картинке, «повисшей» в районе центральной консоли. Получается этакий виртуальный тачскрин, изображения на котором подчиняются руке. Будущее «как в кино» уже здесь!

Искусственный интеллект Honda

Автомобили становятся все умнее, но, если прежде развитие систем бортовой электроники выводило диагностику, управляемость и безопасность на новый уровень, то сейчас впору говорить о каких-никаких чувствах. Образчиком высоких отношений, к которым явно стоит готовиться водителям будущего, представила Honda.

Концепт-беспилотник NeuV оснащен системой искусственного интеллекта, которая общается с человеком благодаря синтетическим эмоциям. Кроме того, в будущем система откроет новые возможности для «диалога» между людьми и автомобилями и будет помогать в решении повседневных задач. Звучит потрясающе, но в этом есть нечто пугающее, не правда ли?

Кругло-треугольное колесо DARPA

Очень интересный девайс, представленный DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) – организацией в составе Министерства обороны США, занимающейся технологическими исследованиями и разработками. Он разработан в рамках программы Ground X-Vehicle Technologies (GXV-T) специалистами National Robotics Engineering Center университета Карнеги-Меллона. Фактически, это колесо, которое может катиться по твердым поверхностям, но при необходимости способное за считанные секунды обрести треугольную форму для преодоления участков бездорожья.

Таким образом, американские инженеры предлагают убить двух койотов одним выстрелом – совместить скорость с небывалой проходимостью. Технология разработана для военных, но не исключено, что со временем она может появиться на специализированных машинах, например, спасательной технике и, быть может, со временем «пойдет в народ» в том или другом виде. Удовольствие будет явно недешевым. Не стоит забывать о явно немалой массе девайсов и, как следствие, больших неподрессоренных массах, а также вероятной необходимости адаптации шасси.

Система удержания от падения Bosch

В заключение взглянем на мир двух колес и очень важную перспективную технологию, которая призвана уберечь райдеров от лоусайда – скольжения на боку, случающегося из-за сильного наклона в повороте и потери сцепления переднего колеса с дорогой. Система, которую разработали инженеры Bosch, подсмотрена у аэрокосмической промышленности – в качестве прообраза выступила установка для перемещения и маневрирования астронавта в невесомости вне космического корабля.

Мотоцикл стабилизируется благодаря струе сжатого газа, которая отстреливается при критических углах наклона. Недостатком системы можно считать дополнительный вес, что критично для тех же спортбайков, разработчики которых борются за каждый лишний грамм, а также необходимость замены или перезарядки. Впрочем, здоровье пилота и как минимум сохранение байка от повреждений того явно стоит.